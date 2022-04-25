***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş As Yatırım Geliştirme Ve Yapı A.Ş. ile birlikte İstanbul ili, Beykoz ilçesi, 1-5 pafta, 2953-3014-3015 ve 3016 numaralı parsellere kain toplam 125.054 m2 arsada, arsa sahipleri ile Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat sözleşmesi imzalanmıştır.Saygılarımıza,Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023569BIST