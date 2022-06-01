***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.06.2022 14:42
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu bugün tarihli toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'nci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, Kurumsal Yönetim Uygulamalarında koordinasyonu sağlamak ve üst düzey icracı yöneticiye çalışmalar hakkında raporlama yapmak üzere,
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 01.06.2022 tarih ve 2022/01 numaralı teklif kararı gereği Şirkette, Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi olarak görev yapmakta iken ayrılan Sayın Arzu Kemerbaş yerine, ortaklıkta tam zamanlı olarak çalışan, Sayın İbrahim Tütar'ın Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyu ve Pay Sahiplerine duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033850
BIST
15:072.577
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 30,08
|Açılış
|: 2.554
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|Önceki Kapanış
|: 2.547
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2.586
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2.554
15:0716,4516
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
|: 16,4050
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15:0717,6584
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|: 968,09
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|: 969,39
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972,08
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler15:07
|MZHLD
|80,55
|17.710.764
|% 9,97
|
|OZRDN
|12,91
|2.077.053
|% 9,97
|
|IHLGM
|0,78
|30.709.962
|% 9,86
|
|AKSEN
|23,10
|306.782.093
|% 9,38
|
|MRGYO
|1,68
|26.102.771
|% 9,09
|
|PSGYO
|12,96
|234.673.915
|% -10,00
|
|AVTUR
|2,17
|2.102.150
|% -6,06
|
|MEPET
|3,30
|19.820.664
|% -5,98
|
|METRO
|1,13
|70.575.990
|% -5,04
|
|OYLUM
|2,46
|4.576.855
|% -4,65
|
|THYAO
|49,62
|2.871.978.006
|% -0,56
|
|SASA
|37,98
|1.508.858.001
|% 4,11
|
|KRDMD
|14,95
|1.229.347.124
|% 1,70
|
|SISE
|21,14
|1.137.705.389
|% 0,76
|
|SAHOL
|20,92
|1.034.232.634
|% -1,41
|
|EKGYO
|2,86
|871.766.978
|% -0,35
|
|YKBNK
|4,75
|871.268.287
|% 3,04
|
|KARSN
|7,30
|961.695.805
|% 4,43
|
|SKBNK
|1,30
|148.471.401
|% 1,56
|
|CEMAS
|1,40
|115.977.452
|% 6,06
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4445
|16,4516
|% 0,34
|
|Euro
|17,6238
|17,6584
|% 0,21
|
|Sterlin
|20,6269
|20,7304
|% 0,06
|
|Frank
|17,0277
|17,1303
|% 0,00
|
|Riyal
|4,3728
|4,3947
|% 0,25
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.833
|1.833
|-3,98
|
|Altın Gr.
|968
|968
|-1,59
|
|Cumhuriyet
|6.448
|6.545
|-30,00
|
|Tam
|6.415
|6.575
|-27,79
|
|Yarım
|3.101
|3.180
|-13,44
|
|Çeyrek
|1.555
|1.590
|-6,72
|
|Gümüş.Ons
|21,62
|21,65
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,42
|0,04
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|B. Petrol
|117
|117
|1,16
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