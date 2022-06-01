Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.06.2022 14:42
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu bugün tarihli toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'nci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, Kurumsal Yönetim Uygulamalarında koordinasyonu sağlamak ve üst düzey icracı yöneticiye çalışmalar hakkında raporlama yapmak üzere,
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 01.06.2022 tarih ve 2022/01 numaralı teklif kararı gereği Şirkette, Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi olarak görev yapmakta iken ayrılan Sayın Arzu Kemerbaş yerine, ortaklıkta tam zamanlı olarak çalışan, Sayın İbrahim Tütar'ın Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyu ve Pay Sahiplerine duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033850


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:072.577
Değişim :  1,18% |  30,08
Açılış :  2.554  
Önceki Kapanış :  2.547  
En Yüksek
2.586 En Düşük
2.554
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:07
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MZHLD 80,55 17.710.764 % 9,97  
OZRDN 12,91 2.077.053 % 9,97  
IHLGM 0,78 30.709.962 % 9,86  
AKSEN 23,10 306.782.093 % 9,38  
MRGYO 1,68 26.102.771 % 9,09  
daha fazla
15:07 Alış Satış %  
Dolar 16,4445 16,4516 % 0,34  
Euro 17,6238 17,6584 % 0,21  
Sterlin 20,6269 20,7304 % 0,06  
Frank 17,0277 17,1303 % 0,00  
Riyal 4,3728 4,3947 % 0,25  
daha fazla
15:07 Alış Satış %  
Altın Ons 1.833 1.833 -3,98  
Altın Gr. 968 968 -1,59  
Cumhuriyet 6.448 6.545 -30,00  
Tam 6.415 6.575 -27,79  
Yarım 3.101 3.180 -13,44  
Çeyrek 1.555 1.590 -6,72  
Gümüş.Ons 21,62 21,65 0,08  
Gümüş Gr. 11,40 11,42 0,04  
B. Petrol 117 117 1,16  
Seans Raporu 15:07
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru