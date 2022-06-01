***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu bugün tarihli toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'nci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, Kurumsal Yönetim Uygulamalarında koordinasyonu sağlamak ve üst düzey icracı yöneticiye çalışmalar hakkında raporlama yapmak üzere,Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 01.06.2022 tarih ve 2022/01 numaralı teklif kararı gereği Şirkette, Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi olarak görev yapmakta iken ayrılan Sayın Arzu Kemerbaş yerine, ortaklıkta tam zamanlı olarak çalışan, Sayın İbrahim Tütar'ın Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak atanmasına karar verilmiştir.Kamuoyu ve Pay Sahiplerine duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033850BIST