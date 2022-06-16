***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 16.06.2022 tarihinde (Bugün), toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.1- 23 Sarayönü Sok. Hakkı Han İş Merkezi Kat:3 Daire:3 Lefkoşe-Kuzey/Kıbrıs adresinde mukim, Bağlı Ortaklığımız Toma Finance Limited Şirketi'nin tasfiye işlemlerine başlatılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.Kamuoyu ve Pay Sahiplerine duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037767BIST