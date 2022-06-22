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***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.06.2022 16:28
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Bağlı Ortaklığımız Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş Antalya ili, Serik ilçesi, Eminceler Mahallesi, 101 ada 42 ve 102 ada 63 parsellere kain toplam 259.404 m2 taşınmazda, PEARL EMLAK ve İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ. ile Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat sözleşmesi imzalamıştır. Saygılarımıza,
Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038722


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAKIM 12,87 421.185.097 % 10,00  
DGGYO 11,05 21.615.228 % 9,95  
DOKTA 31,18 10.637.549 % 9,94  
BAYRK 6,70 29.270.200 % 9,84  
POLTK 694,60 17.794.128 % 8,75  
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Dolar 17,3524 17,3616 % 0,13  
Euro 18,3317 18,3428 % 0,41  
Sterlin 21,2313 21,3378 % 0,06  
Frank 17,9795 18,0878 % 0,64  
Riyal 4,6121 4,6352 % 0,14  
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17:04 Alış Satış %  
Altın Ons 1.839 1.839 5,85  
Altın Gr. 1.028 1.028 6,81  
Cumhuriyet 6.848 6.951 24,00  
Tam 6.822 6.922 35,00  
Yarım 3.349 3.386 17,00  
Çeyrek 1.678 1.692 8,00  
Gümüş.Ons 21,50 21,53 -0,18  
Gümüş Gr. 12,01 12,03 -0,07  
B. Petrol 108 108 -6,82  
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