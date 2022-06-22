***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.06.2022 16:28
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş Antalya ili, Serik ilçesi, Eminceler Mahallesi, 101 ada 42 ve 102 ada 63 parsellere kain toplam 259.404 m2 taşınmazda, PEARL EMLAK ve İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ. ile Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat sözleşmesi imzalamıştır. Saygılarımıza,
Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038722
BIST
17:062.579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 3,05
|Açılış
|: 2.572
|
|Önceki Kapanış
|: 2.576
|
2.584
En Düşük
2.552
17:0617,3624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0242
|Açılış
|: 17,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,3902
En Düşük
17,0644
17:0618,3411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0741
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3579
En Düşük
18,0279
17:061.029,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 7,49
|Açılış
|: 1.029,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,58
|
1.031,44
En Düşük
1.006,16
BIST En Aktif Hisseler17:04
|MAKIM
|12,87
|421.185.097
|% 10,00
|
|DGGYO
|11,05
|21.615.228
|% 9,95
|
|DOKTA
|31,18
|10.637.549
|% 9,94
|
|BAYRK
|6,70
|29.270.200
|% 9,84
|
|POLTK
|694,60
|17.794.128
|% 8,75
|
|SNKRN
|26,66
|158.440
|% -9,99
|
|UFUK
|72,10
|3.394.035
|% -9,99
|
|MZHLD
|110,00
|2.912.470
|% -9,98
|
|ULUSE
|170,40
|107.308.634
|% -7,54
|
|SANEL
|6,75
|3.025.298
|% -5,20
|
|THYAO
|51,90
|4.596.401.630
|% 0,00
|
|EREGL
|28,22
|1.737.582.526
|% -1,67
|
|SISE
|22,30
|1.497.747.400
|% -1,41
|
|FROTO
|309,50
|1.126.510.333
|% 2,25
|
|AKBNK
|9,14
|1.109.562.265
|% 0,11
|
|YKBNK
|4,94
|989.340.602
|% -0,80
|
|ODAS
|3,13
|613.400.650
|% -2,49
|
|AKBNK
|9,14
|1.109.562.265
|% 0,11
|
|KARSN
|7,56
|912.178.518
|% -2,20
|
|EKGYO
|2,62
|261.153.021
|% -1,13
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3524
|17,3616
|% 0,13
|
|Euro
|18,3317
|18,3428
|% 0,41
|
|Sterlin
|21,2313
|21,3378
|% 0,06
|
|Frank
|17,9795
|18,0878
|% 0,64
|
|Riyal
|4,6121
|4,6352
|% 0,14
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|5,85
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.028
|6,81
|
|Cumhuriyet
|6.848
|6.951
|24,00
|
|Tam
|6.822
|6.922
|35,00
|
|Yarım
|3.349
|3.386
|17,00
|
|Çeyrek
|1.678
|1.692
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,50
|21,53
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|12,01
|12,03
|-0,07
|
|B. Petrol
|108
|108
|-6,82
|
Seans Raporu
17:04
daha fazla
-
17:19AKSGY
Yüzde 8.85 oranında artışla 2.83 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 293, 878 adet işlem
-
17:18AKFGY
Yüzde 4.05 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 425, 507 adet işlem
-
17:17SMART
Yüzde -3.33 oranında düşüşle 6.09 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 451, 651 adet işlem
-
17:16XU100
Endeks 2, 577 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 28, 783.00 milyon TL de
-
17:15GESAN
Yüzde 4.05 oranında artışla 33.38 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 692, 063 adet işlem