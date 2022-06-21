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***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.06.2022 18:17
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu 21.06.2022 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. 1- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 01.06.2022 tarih ve 2022/01 numaralı teklif kararında belirtildiği üzere Şirkette, Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak görev yapmakta olan İbrahim Tütar'in görevinden istifasının kabulüne, 2- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 21.06.2022 tarih ve 2022/02 numaralı teklifine istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'nci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, Kurumsal Yönetim Uygulamalarında koordinasyonu sağlamak ve üst düzey icracı yöneticiye çalışmalar hakkında raporlama yapmak üzere, Sayın Zeynep Gül Balta'nın Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına,  3- Şirketimiz çalışanlarından Melike Kavas'ın Yatırımcı İlişkileri Uzman Yardımcısı olarak atanmasına, oybirliğiyle karar verilmiştir. Kamuoyu ve Pay Sahiplerine duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038556


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BAYRK 6,71 30.091.856 % 10,00  
DGGYO 11,05 21.795.332 % 9,95  
DOKTA 31,18 12.511.109 % 9,94  
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