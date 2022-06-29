***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.06.2022 13:24
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız Site Lojistik A.Ş.'nin soğuk - donuk endüstriyel parsiyel lojistik hizmeti vermek üzere kurmuş olduğu Zincir Palet Platform Lojistik A.Ş., Unifo Gıda ve Savunma Sanayi Ticaret A.Ş. ile yıllık tahmini 20.000.000TL bedelli taşımacılık ve depolama sözleşmesi imzalamıştır. Saygılarımıza, Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039965
BIST
17:592.402
En Yüksek
|Değişim
|: -3,55%
|| -88,28
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.402
17:5916,6493
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0329
|Açılış
|: 16,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7236
En Düşük
16,5311
17:5917,4497
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,1035
|Açılış
|: 17,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5880
En Düşük
17,3631
17:59971,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -4,93
|Açılış
|: 971,17
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
981,03
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ORCAY
|18,35
|114.399.779
|% 9,95
|
|COSMO
|11,54
|1.063.045
|% 9,90
|
|RTALB
|6,79
|74.731.359
|% 9,89
|
|TURSG
|5,35
|477.643.532
|% 9,86
|
|ULUSE
|222,70
|24.518.741
|% 9,43
|
|LIDFA
|12,60
|77.381.235
|% -10,00
|
|BASCM
|3,78
|786.808
|% -10,00
|
|MAKIM
|16,94
|443.066.211
|% -9,99
|
|RODRG
|20,08
|9.137.840
|% -9,96
|
|YEOTK
|58,45
|87.030.549
|% -9,94
|
|THYAO
|46,18
|5.042.324.240
|% -3,87
|
|SISE
|20,68
|1.941.516.508
|% -3,45
|
|EREGL
|26,54
|1.633.279.930
|% -3,70
|
|ASELS
|22,68
|1.409.849.753
|% -2,24
|
|AKBNK
|8,02
|1.201.669.338
|% -3,49
|
|EKGYO
|2,53
|585.829.802
|% -3,44
|
|YKBNK
|4,29
|919.476.940
|% -4,03
|
|ODAS
|2,90
|608.444.116
|% -4,92
|
|TSKB
|2,02
|352.494.645
|% -2,42
|
|AKBNK
|8,02
|1.201.669.338
|% -3,49
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6284
|16,6321
|% -0,30
|
|Euro
|17,3856
|17,4579
|% -0,54
|
|Sterlin
|20,1507
|20,2517
|% -0,56
|
|Frank
|17,3633
|17,4679
|% 0,08
|
|Riyal
|4,4203
|4,4425
|% -0,24
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|-1,71
|
|Altın Gr.
|972
|972
|-3,61
|
|Cumhuriyet
|6.500
|6.599
|-26,00
|
|Tam
|6.495
|6.606
|-31,00
|
|Yarım
|3.179
|3.230
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.592
|1.614
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,76
|20,78
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,11
|-0,09
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,48
|
Seans Raporu
17:59
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17:59EGEEN
Yüzde -7.87 oranında düşüşle 2, 303.70 lira fiyatla işlem gören hissede 127, 616 adet işlem
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17:57YUNSA
Yüzde -8.47 oranında düşüşle 30.68 lira fiyatla işlem gören hissede 814, 940 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -84, 16 kaybederek (% -3.11 ) 2, 623
-
17:56XU100
Endeks 2, 416 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 97 altında . İşlem hacmi 29, 640.00 milyon TL de
-
17:54SEKUR
Yüzde -8.04 oranında düşüşle 13.95 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 173, 557 adet işlem