***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız Site Lojistik A.Ş.'nin soğuk - donuk endüstriyel parsiyel lojistik hizmeti vermek üzere kurmuş olduğu Zincir Palet Platform Lojistik A.Ş., Unifo Gıda ve Savunma Sanayi Ticaret A.Ş. ile yıllık tahmini 20.000.000TL bedelli taşımacılık ve depolama sözleşmesi imzalamıştır. Saygılarımıza, Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039965BIST