***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.08.2022 18:17
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 22.06.2022 tarihli özel durum açıklamasında bağlı ortaklığımız Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş.'nin (Fer Yapı) Antalya ili, Serik ilçesi, Eminceler Mahallesi, 101 ada 42 ve 102 ada 63 parsellere kain toplam 259.404 m2 taşınmazda Pearl Emlak ve İnşaat Ticaret Ltd.Şti. (Pearl Emlak) ile Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi imzaladığı duyurulmuştur.
Anılan sözleşmede taşınmaz üzerinde Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş. (Fer Yapı) tarafından inşa edilecek yapıların %50'si arsa sahibine ve %50'si ise Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş. (Fer Yapı)'ya ait olacak şekilde paylaşılması öngörülmüştür. İlgili parseller halihazırda plansız vaziyette olup, projenin büyüklüğü, fonksiyonu, yatırım bütçesi veya zamanlaması henüz netlik kazanmamıştır.
Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052514
BIST
18:052.750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 26,82
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.763
En Düşük
2.707
18:0517,9367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0272
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9828
En Düşük
17,8915
18:0518,2632
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,1111
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,2111
18:051.021,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -9,91
|Açılış
|: 1.021,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.019,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONTR
|172,70
|572.798.659
|% 10,00
|
|OBASE
|13,97
|5.878.604
|% 10,00
|
|CANTE
|70,40
|113.847.853
|% 10,00
|
|DAPGM
|35,42
|81.807.065
|% 10,00
|
|YBTAS
|26.070,00
|772.172
|% 10,00
|
|ASUZU
|297,00
|115.299.315
|% -10,00
|
|KRPLS
|7,44
|935.466.865
|% -9,93
|
|SNGYO
|4,49
|17.534.990
|% -9,84
|
|INTEM
|94,05
|38.243.357
|% -6,88
|
|DARDL
|4,05
|262.265.878
|% -5,59
|
|THYAO
|58,20
|5.625.282.811
|% 5,24
|
|AKBNK
|9,37
|2.586.788.111
|% 2,85
|
|YKBNK
|5,24
|2.394.490.596
|% 3,56
|
|EKGYO
|3,50
|1.953.165.915
|% 8,36
|
|SISE
|23,40
|1.923.430.276
|% -1,52
|
|EKGYO
|3,50
|1.953.165.915
|% 8,36
|
|TSKB
|3,18
|1.819.371.268
|% 2,25
|
|YKBNK
|5,24
|2.394.490.596
|% 3,56
|
|ODAS
|4,01
|1.594.482.017
|% -2,67
|
|SKBNK
|2,21
|654.574.679
|% 9,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9250
|17,9301
|% 0,12
|
|Euro
|18,2304
|18,2591
|% -0,63
|
|Sterlin
|21,5557
|21,6638
|% -0,75
|
|Frank
|18,5403
|18,6520
|% -0,76
|
|Riyal
|4,7573
|4,7811
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|-18,52
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|-9,42
|
|Cumhuriyet
|6.849
|6.953
|-24,00
|
|Tam
|6.843
|6.927
|-63,00
|
|Yarım
|3.334
|3.386
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.693
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|19,83
|19,86
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,47
|-0,17
|
|B. Petrol
|95,36
|95,36
|1,24
|
Seans Raporu
18:05
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17:59MOBTL
Yüzde 5.59 oranında artışla 1.89 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 265, 825 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, EKGYO, YKBNK
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 56 artarak (% 1.31 ) 2, 438
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YUNSA, PEKGY, RODRG, OZGYO, BSOKE, SKBNK, MIATK, MEPET, DAPGM, OBASE