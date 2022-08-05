***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.06.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 22.06.2022 tarihli özel durum açıklamasında bağlı ortaklığımız Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş.'nin (Fer Yapı) Antalya ili, Serik ilçesi, Eminceler Mahallesi, 101 ada 42 ve 102 ada 63 parsellere kain toplam 259.404 m2 taşınmazda Pearl Emlak ve İnşaat Ticaret Ltd.Şti. (Pearl Emlak) ile Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi imzaladığı duyurulmuştur.Anılan sözleşmede taşınmaz üzerinde Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş. (Fer Yapı) tarafından inşa edilecek yapıların %50'si arsa sahibine ve %50'si ise Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş. (Fer Yapı)'ya ait olacak şekilde paylaşılması öngörülmüştür. İlgili parseller halihazırda plansız vaziyette olup, projenin büyüklüğü, fonksiyonu, yatırım bütçesi veya zamanlaması henüz netlik kazanmamıştır.Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052514BIST