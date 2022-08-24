***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.06.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar23 Sarayönü Sok. Hakkı Han İş Merkezi Kat:3 Daire:2 Lefkoşe-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adresinde mukim bağlı ortaklığımız Toma Finance Limited Şirketi'nin 16.06.2022'de tasfiye işlemlerinin başlatılacağını bildirmiştik. 23 Ağustos 2022 tarihli 189 sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Resmi Gazetesi'nde Toma Finance Limited Şirketi'nin ilan tarihinden itibaren 3 aylık bir sürenin tamamlanmasıyla Mukayyitlik Sicilindeki kaydının silineceği ve feshedileceği ilan edilmiştir. Kamuoyu ve pay sahiplerine duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057956BIST