***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.08.2022 12:38
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
23 Sarayönü Sok. Hakkı Han İş Merkezi Kat:3 Daire:2 Lefkoşe-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adresinde mukim bağlı ortaklığımız Toma Finance Limited Şirketi'nin 16.06.2022'de tasfiye işlemlerinin başlatılacağını bildirmiştik. 23 Ağustos 2022 tarihli 189 sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Resmi Gazetesi'nde Toma Finance Limited Şirketi'nin ilan tarihinden itibaren 3 aylık bir sürenin tamamlanmasıyla Mukayyitlik Sicilindeki kaydının silineceği ve feshedileceği ilan edilmiştir. Kamuoyu ve pay sahiplerine duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057956
BIST
13:593.134
En Yüksek
|Değişim
|: 2,40%
|| 73,40
|Açılış
|: 3.076
|
|Önceki Kapanış
|: 3.060
|
3.135
En Düşük
3.075
13:5918,1765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0348
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,1768
En Düşük
18,1333
13:5918,1756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0838
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0500
|
18,2374
En Düşük
18,0804
13:591.030,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 8,47
|Açılış
|: 1.030,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,65
|
1.031,38
En Düşük
1.020,72
BIST En Aktif Hisseler13:59
|HALKB
|6,49
|1.502.240.173
|% 10,00
|
|VAKBN
|5,50
|582.651.387
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,20
|457.283
|% 10,00
|
|HKTM
|19,48
|3.417.045
|% 9,99
|
|DOGUB
|7,16
|17.510.532
|% 9,98
|
|COSMO
|29,28
|1.888.209
|% -9,96
|
|SNPAM
|12,00
|709.753
|% -7,69
|
|TSPOR
|5,93
|345.788.355
|% -6,76
|
|CANTE
|89,10
|14.527.459
|% -4,91
|
|MMCAS
|4,20
|286.661
|% -4,55
|
|ISCTR
|7,82
|5.115.862.719
|% 3,85
|
|THYAO
|69,85
|4.779.260.416
|% 1,75
|
|YKBNK
|6,39
|2.878.650.868
|% 5,79
|
|AKBNK
|11,62
|2.590.045.429
|% 4,97
|
|GARAN
|25,00
|1.975.231.434
|% 6,75
|
|ISCTR
|7,82
|5.115.862.719
|% 3,85
|
|YKBNK
|6,39
|2.878.650.868
|% 5,79
|
|EKGYO
|3,87
|1.650.733.633
|% 1,84
|
|HALKB
|6,49
|1.502.240.173
|% 10,00
|
|AKBNK
|11,62
|2.590.045.429
|% 4,97
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1578
|18,1765
|% 0,19
|
|Euro
|18,1576
|18,1756
|% 0,46
|
|Sterlin
|21,4270
|21,5345
|% 0,46
|
|Frank
|18,7778
|18,8909
|% 0,47
|
|Riyal
|4,8160
|4,8401
|% 0,08
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|13,27
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.030
|7,99
|
|Cumhuriyet
|6.856
|6.960
|61,00
|
|Tam
|6.895
|6.944
|29,00
|
|Yarım
|3.360
|3.395
|14,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.697
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,35
|19,38
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,27
|11,30
|0,13
|
|B. Petrol
|101
|101
|-0,06
|