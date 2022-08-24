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***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.08.2022 12:38
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

23 Sarayönü Sok. Hakkı Han İş Merkezi Kat:3 Daire:2 Lefkoşe-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adresinde mukim bağlı ortaklığımız Toma Finance Limited Şirketi'nin 16.06.2022'de tasfiye işlemlerinin başlatılacağını bildirmiştik. 23 Ağustos 2022 tarihli 189 sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Resmi Gazetesi'nde Toma Finance Limited Şirketi'nin ilan tarihinden itibaren 3 aylık bir sürenin tamamlanmasıyla Mukayyitlik Sicilindeki kaydının silineceği ve feshedileceği ilan edilmiştir.  Kamuoyu ve pay sahiplerine duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057956


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Altın Ons 1.764 1.764 13,27  
Altın Gr. 1.029 1.030 7,99  
Cumhuriyet 6.856 6.960 61,00  
Tam 6.895 6.944 29,00  
Yarım 3.360 3.395 14,00  
Çeyrek 1.685 1.697 7,00  
Gümüş.Ons 19,35 19,38 0,25  
Gümüş Gr. 11,27 11,30 0,13  
B. Petrol 101 101 -0,06  
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