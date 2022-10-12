***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 12.10.2022 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.1-Yönetim Kurulu üyeliği devam eden, Sn.Prof.Dr.Mehmet Tanyaş'ın, TTK'nin 363. Maddesi uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına, İşbu kararın tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyu ve Pay Sahiplerine duyurulur.Bağımsızlık Beyanı ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071327BIST