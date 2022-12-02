***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.12.2022 15:40
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş.(FER YAPI) İzmir ili, Urla ilçesi, Sıra Mahallesi, 405 ada (Yeni 2880) 32 (Yeni 2880) parselde kain toplam 41.517 m2 taşınmazda, Arsa Sahipleri ile Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat sözleşmesi imzalamıştır. Anılan sözleşmede taşınmaz üzerinde Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş. (Fer Yapı) tarafından inşa edilecek yapıların % 40'ı arsa sahiplerine ve %60'ı ise Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş. (Fer Yapı)'ya ait olacak şekilde paylaşılması öngörülmüştür. İlgili parseller halihazırda plansız vaziyette olup, projenin büyüklüğü, fonksiyonu, yatırım bütçesi veya zamanlaması henüz netlik kazanmamıştır.
Kamuoyu ve Pay Sahiplerine duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083976
BIST
16:175.021
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -25,28
|Açılış
|: 5.054
|
|Önceki Kapanış
|: 5.046
|
5.054
En Düşük
4.961
16:1718,6401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0072
|Açılış
|: 18,7030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6930
|
18,6925
En Düşük
18,6155
16:1719,4923
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,1241
|Açılış
|: 19,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5900
|
19,7093
En Düşük
19,4819
16:171.078,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,36
|Açılış
|: 1.078,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.080,45
|
1.082,26
En Düşük
1.075,76
BIST En Aktif Hisseler16:17
|KARTN
|114,20
|125.722.372
|% 9,91
|
|BRMEN
|3,12
|1.722.552
|% 9,86
|
|MIPAZ
|12,87
|98.666.559
|% 9,35
|
|PRKME
|24,94
|238.212.866
|% 9,29
|
|PENGD
|8,75
|153.027.568
|% 8,29
|
|YYAPI
|2,21
|244.781.497
|% -9,43
|
|EMNIS
|52,35
|479.827
|% -6,35
|
|MZHLD
|13,60
|70.817.047
|% -6,34
|
|SASA
|122,60
|1.013.279.606
|% -5,76
|
|BFREN
|4.016,00
|102.036.493
|% -5,17
|
|THYAO
|128,80
|7.390.823.277
|% 3,54
|
|ASELS
|49,36
|4.517.527.440
|% 3,39
|
|EREGL
|41,98
|4.105.073.185
|% -1,18
|
|KOZAA
|51,45
|2.694.563.274
|% 2,49
|
|SAHOL
|40,28
|2.298.895.459
|% -3,08
|
|SKBNK
|2,72
|644.243.408
|% -0,37
|
|ISCTR
|10,60
|1.879.653.674
|% -2,39
|
|TSKB
|4,07
|630.028.136
|% -0,49
|
|DOHOL
|8,30
|1.272.986.259
|% 0,00
|
|SNGYO
|3,13
|474.346.052
|% -0,95
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6324
|18,6401
|% 0,04
|
|Euro
|19,4860
|19,4923
|% -0,63
|
|Sterlin
|22,8053
|22,9197
|% 0,27
|
|Frank
|19,8777
|19,9975
|% 0,37
|
|Riyal
|4,9425
|4,9673
|% 0,03
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|-5,61
|
|Altın Gr.
|1.078
|1.078
|-2,09
|
|Cumhuriyet
|7.180
|7.288
|43,00
|
|Tam
|7.204
|7.265
|-9,00
|
|Yarım
|3.494
|3.552
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.752
|1.775
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,75
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|13,64
|13,66
|-0,00
|
|B. Petrol
|87,63
|87,63
|0,75
|
Seans Raporu
16:17
daha fazla
-
16:32MZHLD
Yüzde -6.40 oranında düşüşle 13.59 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 222, 622 adet işlem
-
16:31PRDGS
Yüzde -6.81 oranında düşüşle 14.24 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 225, 565 adet işlem
-
16:30BURVA
Yüzde -4.85 oranında düşüşle 43.92 lira fiyatla işlem gören hissede 522, 885 adet işlem
-
16:29XU100
Endeks 5, 019 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 54 altında . İşlem hacmi 80, 049.00 milyon TL de
-
16:28BFREN
Yüzde -4.83 oranında düşüşle 4, 030.40 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 571 adet işlem