***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş.(FER YAPI) İzmir ili, Urla ilçesi, Sıra Mahallesi, 405 ada (Yeni 2880) 32 (Yeni 2880) parselde kain toplam 41.517 m2 taşınmazda, Arsa Sahipleri ile Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat sözleşmesi imzalamıştır. Anılan sözleşmede taşınmaz üzerinde Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş. (Fer Yapı) tarafından inşa edilecek yapıların % 40'ı arsa sahiplerine ve %60'ı ise Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş. (Fer Yapı)'ya ait olacak şekilde paylaşılması öngörülmüştür. İlgili parseller halihazırda plansız vaziyette olup, projenin büyüklüğü, fonksiyonu, yatırım bütçesi veya zamanlaması henüz netlik kazanmamıştır.Kamuoyu ve Pay Sahiplerine duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083976BIST