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***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.12.2022 15:40
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bağlı Ortaklığımız Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş.(FER YAPI) İzmir ili, Urla  ilçesi, Sıra Mahallesi, 405 ada (Yeni 2880) 32 (Yeni 2880) parselde kain toplam 41.517 m2 taşınmazda, Arsa Sahipleri ile Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat sözleşmesi imzalamıştır. Anılan sözleşmede taşınmaz üzerinde Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş. (Fer Yapı) tarafından inşa edilecek yapıların % 40'ı  arsa sahiplerine ve %60'ı ise Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş. (Fer Yapı)'ya ait olacak şekilde paylaşılması öngörülmüştür. İlgili parseller halihazırda plansız vaziyette olup, projenin büyüklüğü, fonksiyonu, yatırım bütçesi veya zamanlaması henüz netlik kazanmamıştır.
Kamuoyu ve Pay Sahiplerine duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083976


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