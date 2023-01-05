***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.01.2023 21:38
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız Site Lojistik A.Ş. ile Kimberly Clark Tüketim Malları San. ve Tic. A.Ş. arasında imzalanan yurt içi nakliye hizmeti sözleşmesinin süresi 2 yıl olmakla beraber, sözleşme hacmi ve büyüklüğü olağan iş koşullarına göre değişkendir. Kamuoyu ve Pay Sahiplerine duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094517
BIST
18:055.116
En Yüksek
|Değişim
|: -7,37%
|| -407,08
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.116
18:0518,7656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0232
|Açılış
|: 18,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
18:0519,8143
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0777
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,7509
18:051.107,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -9,98
|Açılış
|: 1.107,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.101,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|5.753,80
|211.984.476
|% 10,00
|
|SNKRN
|27,96
|6.693.390
|% 9,82
|
|DYOBY
|31,80
|305.726.465
|% 8,90
|
|DOGUB
|10,83
|70.431.821
|% 8,30
|
|CEOEM
|23,68
|67.823.543
|% 8,13
|
|ULUFA
|7,47
|32.234.715
|% -10,00
|
|DAGI
|6,30
|8.218.407
|% -10,00
|
|ECZYT
|151,20
|122.736.467
|% -10,00
|
|IZMDC
|5,04
|109.983.993
|% -10,00
|
|SODSN
|32,22
|697.472
|% -10,00
|
|EREGL
|40,08
|20.045.571.075
|% -6,62
|
|THYAO
|135,20
|10.783.049.006
|% -6,44
|
|KRDMD
|18,00
|8.046.372.430
|% -9,04
|
|ASELS
|58,90
|6.645.003.562
|% -9,59
|
|AKBNK
|18,06
|4.463.113.313
|% -8,09
|
|EREGL
|40,08
|20.045.571.075
|% -6,62
|
|EKGYO
|8,48
|4.061.784.492
|% -9,98
|
|KRDMD
|18,00
|8.046.372.430
|% -9,04
|
|YKBNK
|10,48
|3.153.909.952
|% -9,97
|
|AKBNK
|18,06
|4.463.113.313
|% -8,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7605
|18,7701
|% 0,15
|
|Euro
|19,7767
|19,8071
|% -0,43
|
|Sterlin
|22,3148
|22,4267
|% -0,97
|
|Frank
|19,9814
|20,1018
|% -0,45
|
|Riyal
|4,9767
|5,0016
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|-18,41
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|-10,01
|
|Cumhuriyet
|7.486
|7.599
|-45,00
|
|Tam
|7.525
|7.601
|-25,00
|
|Yarım
|3.644
|3.716
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.828
|1.858
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,32
|23,37
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|14,07
|14,09
|-0,25
|
|B. Petrol
|79,67
|79,67
|1,83
|
Seans Raporu
18:05
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