***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız Metrobil Teknoloji A.Ş ile "İSTTELKOM" İstanbul Elektronik Haberleşme ve Altyapı Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'i arasında, 12.01.2023 tarihinde, İstanbul Avrupa Yakası elektronik haberleşme altyapı geliştirme, bakım, onarım ve arızalarının giderilmesi konulu, 12.477.000,- TL. tutarında sözleşme imzalanmıştır. Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 365 (ÜçyüzAltmışbeş) gündür. Kamuoyu ve Pay Sahiplerine duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102283BIST