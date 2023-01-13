***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.01.2023 18:22
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız Metrobil Teknoloji A.Ş ile "İSTTELKOM" İstanbul Elektronik Haberleşme ve Altyapı Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'i arasında, 12.01.2023 tarihinde, İstanbul Avrupa Yakası elektronik haberleşme altyapı geliştirme, bakım, onarım ve arızalarının giderilmesi konulu, 12.477.000,- TL. tutarında sözleşme imzalanmıştır. Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 365 (ÜçyüzAltmışbeş) gündür. Kamuoyu ve Pay Sahiplerine duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102283
BIST
18:054.985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 14,15
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.073
En Düşük
4.926
18:0518,8040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0204
|Açılış
|: 10,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0300
|
18,8182
En Düşük
18,7471
18:0520,3548
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0377
|Açılış
|: 14,5319
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|Önceki Kapanış
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20,4273
En Düşük
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18:051.153,82
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MANAS
|11,37
|103.276.399
|% 10,02
|
|BFREN
|4.875,20
|160.192.697
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|22.384.004
|% 10,00
|
|ONCSM
|37,40
|6.423.749
|% 10,00
|
|VKING
|29,70
|1.694.995
|% 10,00
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% -9,78
|
|OTTO
|85,85
|145.858
|% -8,67
|
|COSMO
|106,70
|12.914.511
|% -8,02
|
|EKGYO
|7,88
|4.438.644.643
|% -7,40
|
|ALFAS
|235,40
|330.382.755
|% -5,84
|
|THYAO
|134,70
|8.105.470.582
|% -0,81
|
|EREGL
|40,36
|6.160.326.893
|% 1,97
|
|ASELS
|55,25
|5.565.945.602
|% -1,16
|
|KRDMD
|18,67
|5.273.136.260
|% -1,22
|
|EKGYO
|7,88
|4.438.644.643
|% -7,40
|
|EKGYO
|7,88
|4.438.644.643
|% -7,40
|
|YKBNK
|9,21
|2.911.722.488
|% 1,88
|
|KRDMD
|18,67
|5.273.136.260
|% -1,22
|
|SKBNK
|2,63
|560.440.662
|% -0,38
|
|PETKM
|17,77
|3.422.764.480
|% 2,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7918
|18,8040
|% 0,11
|
|Euro
|20,3536
|20,3548
|% -0,18
|
|Sterlin
|22,8498
|22,9644
|% -0,09
|
|Frank
|20,1526
|20,2740
|% -0,02
|
|Riyal
|4,9877
|5,0127
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.912
|12,58
|
|Altın Gr.
|1.152
|1.152
|6,05
|
|Cumhuriyet
|7.780
|7.897
|71,00
|
|Tam
|7.837
|7.911
|101,00
|
|Yarım
|3.819
|3.871
|49,00
|
|Çeyrek
|1.915
|1.936
|25,00
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,06
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|14,43
|14,44
|0,07
|
|B. Petrol
|84,47
|84,47
|0,44
|