***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.01.2023 19:02
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 20.01.2023 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. 1-Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 21.06.2022 tarih ve 2022/02 numaralı teklifine istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'nci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, Kurumsal Yönetim Uygulamalarında koordinasyonu sağlamak ve üst düzey icracı yöneticiye çalışmalar hakkında raporlama yapmak üzere Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmış olan Zeynep Gül Balta'nın 20.01.2023 tarihi itibarıyla görevinden istifasının kabulüne, oybirliğiyle karar verilmiştir. Kamuoyu ve Pay Sahiplerine duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103540
BIST
18:005.192
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -39,19
|Açılış
|: 5.198
|
|Önceki Kapanış
|: 5.231
|
5.229
En Düşük
5.021
18:0018,8046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0012
|Açılış
|: 18,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9900
|
18,8220
En Düşük
18,7765
18:0020,4323
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0611
|Açılış
|: 20,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7000
|
20,5421
En Düşük
20,3841
18:001.166,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,23
|Açılış
|: 1.166,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166,49
|
1.170,14
En Düşük
1.159,27
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ONCSM
|96,80
|5.296.315
|% 10,00
|
|MRSHL
|434,90
|5.936.820
|% 9,99
|
|SDTTR
|132,20
|322.792.702
|% 9,98
|
|ASTOR
|26,72
|2.058.769.445
|% 9,96
|
|ALARK
|75,10
|1.807.675.507
|% 9,96
|
|EYGYO
|22,32
|661.122.746
|% -10,00
|
|GUBRF
|305,20
|3.216.369.647
|% -10,00
|
|RODRG
|55,80
|17.894.022
|% -10,00
|
|VKING
|43,52
|28.773.212
|% -9,97
|
|ATSYH
|84,00
|4.130.263
|% -8,65
|
|THYAO
|149,80
|11.981.888.236
|% -0,27
|
|TUPRS
|634,70
|8.066.202.918
|% 3,17
|
|ASELS
|61,55
|6.304.561.499
|% 0,98
|
|KOZAL
|555,60
|4.691.580.973
|% -5,11
|
|AKBNK
|16,65
|4.355.518.181
|% -2,35
|
|EKGYO
|8,10
|2.826.763.881
|% -0,37
|
|YKBNK
|9,09
|2.880.563.822
|% -3,30
|
|AKBNK
|16,65
|4.355.518.181
|% -2,35
|
|ISCTR
|10,89
|2.067.431.931
|% -3,03
|
|SKBNK
|2,65
|441.765.009
|% -1,49
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7950
|18,8046
|% 0,01
|
|Euro
|20,4261
|20,4323
|% -0,30
|
|Sterlin
|23,2309
|23,3474
|% -0,17
|
|Frank
|20,3312
|20,4537
|% -0,11
|
|Riyal
|4,9942
|5,0192
|% 0,00
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|-2,32
|
|Altın Gr.
|1.166
|1.166
|-0,33
|
|Cumhuriyet
|7.829
|7.947
|-46,00
|
|Tam
|7.863
|7.935
|-1,00
|
|Yarım
|3.840
|3.883
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.920
|1.941
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,57
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|14,24
|14,25
|-0,21
|
|B. Petrol
|86,38
|86,38
|-1,09
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59IPEKE
Yüzde -4.69 oranında düşüşle 36.98 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 781, 795 adet işlem
-
17:58VKING
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 43.52 lira fiyatla işlem gören hissede 637, 825 adet işlem
-
17:57MANAS
Yüzde -3.98 oranında düşüşle 9.41 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 322, 398 adet işlem
-
17:56TKFEN
Yüzde -5.31 oranında düşüşle 42.78 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 956, 832 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 5, 211 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 38 altında . İşlem hacmi 90, 129.00 milyon TL de