***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2023 17:19
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Bağlı Ortaklığı Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş, ortaklık konusu konut ofis ve ticari alanların inşaatının yapımını, yaptırılmasını, pazarlanmasını ve ortakların mutabakatı neticesinde kiralanması ve işlettirilmesi olan GÜNEY ATAŞEHİR ADİ ORTAKLIĞI İşletmesi'ne 31.03.2023 tarihinde %50 oranında ortak olmuştur. Ortaklık çalışma alanı İstanbul ili, Ataşehir ilçesi olup faaliyetleri bölgede bulunan ve tarafların oybirliği ile varacakları mutabakat ile projelere katılabilecek arsa ve arazilerin alımı ve arsa ve arazilerin sahipleri ile imzalanacak "Kat Karşılığı ve Arsa Payı Karşılığında Hasılat Paylaşımı İnşaat Yapımı Sözleşmeleri" ne istinaden yapılacak projeler olacaktır. Kamuoyu ve Pay Sahiplerine duyurulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130409
BIST
17:344.848
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -48,54
|Açılış
|: 4.876
|
|Önceki Kapanış
|: 4.896
|
4.882
En Düşük
4.791
17:3419,1834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0158
|Açılış
|: 19,4380
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,3439
En Düşük
19,1514
17:3420,8985
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0399
|Açılış
|: 21,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1400
|
21,1194
En Düşük
20,8447
17:341.220,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,09
|Açılış
|: 1.220,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
|
1.231,83
En Düşük
1.217,03
BIST En Aktif Hisseler17:34
|EKSUN
|86,50
|44.018.726
|% 9,98
|
|DERIM
|10,69
|63.994.436
|% 9,98
|
|OYLUM
|3,64
|36.850.306
|% 9,97
|
|OYAYO
|10,61
|7.854.653
|% 9,95
|
|KRGYO
|15,38
|27.366.391
|% 9,94
|
|AKFYE
|17,10
|2.462.981.532
|% -10,00
|
|ISKUR
|675.000,00
|675.000
|% -10,00
|
|DGGYO
|42,94
|3.872.286
|% -9,98
|
|IHAAS
|148,10
|22.236.228
|% -9,97
|
|BVSAN
|65,90
|668.143.449
|% -9,97
|
|ASTOR
|52,85
|2.563.578.118
|% -1,40
|
|AKFYE
|17,10
|2.462.981.532
|% -10,00
|
|KOZAL
|21,46
|2.414.085.653
|% 2,48
|
|TUPRS
|531,80
|2.265.856.597
|% -1,34
|
|EREGL
|35,58
|1.962.445.010
|% -0,95
|
|SKBNK
|2,55
|811.634.606
|% 8,97
|
|ALBRK
|2,91
|445.700.569
|% 3,56
|
|ISCTR
|13,21
|1.934.061.700
|% -2,29
|
|AKFYE
|17,10
|2.462.981.532
|% -10,00
|
|EKGYO
|6,27
|712.686.170
|% -2,03
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1796
|19,1834
|% 0,08
|
|Euro
|20,8903
|20,8985
|% -0,19
|
|Sterlin
|23,6697
|23,7884
|% -0,03
|
|Frank
|20,9473
|21,0735
|% 0,20
|
|Riyal
|5,0954
|5,1210
|% 0,07
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.978
|-2,88
|
|Altın Gr.
|1.219
|1.220
|-1,13
|
|Cumhuriyet
|8.241
|8.366
|84,00
|
|Tam
|8.230
|8.320
|2,00
|
|Yarım
|4.034
|4.071
|1,00
|
|Çeyrek
|2.017
|2.035
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,97
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,77
|14,78
|0,04
|
|B. Petrol
|79,28
|79,28
|0,68
|