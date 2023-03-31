***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız Metrobil Teknoloji A.Ş. yeni faaliyet alanı olarak belirlediği elektrikli araç şarj istasyonu kurulumu kapsamında, DBE Holding markası olan yenilebilir enerji üretimi ve teknolojileri konusunda uzmanlığı ile öne çıkan GIOev'in hızlı şarj istasyonları alanında faaliyet gösteren Four Araç Şarj İstasyonları Kurulum ve İşletim İhr.ith A. Ş'nin alt yüklenicisi olarak İzmir'de 4.301.507TL bedel ile 6 adet DC hızlı şarj istasyonu kurmuştur. Kamuoyu ve Pay Sahiplerine duyurulur. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130412BIST