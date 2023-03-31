***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2023 17:21
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız Metrobil Teknoloji A.Ş. yeni faaliyet alanı olarak belirlediği elektrikli araç şarj istasyonu kurulumu kapsamında, DBE Holding markası olan yenilebilir enerji üretimi ve teknolojileri konusunda uzmanlığı ile öne çıkan GIOev'in hızlı şarj istasyonları alanında faaliyet gösteren Four Araç Şarj İstasyonları Kurulum ve İşletim İhr.ith A. Ş'nin alt yüklenicisi olarak İzmir'de 4.301.507TL bedel ile 6 adet DC hızlı şarj istasyonu kurmuştur. Kamuoyu ve Pay Sahiplerine duyurulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130412
BIST
17:354.844
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -52,16
|Açılış
|: 4.876
|
|Önceki Kapanış
|: 4.896
|
4.882
En Düşük
4.791
17:3519,1853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0177
|Açılış
|: 19,4380
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,3439
En Düşük
19,1514
17:3520,9046
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0338
|Açılış
|: 21,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1400
|
21,1194
En Düşük
20,8447
17:351.220,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,27
|Açılış
|: 1.220,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
|
1.231,83
En Düşük
1.217,03
BIST En Aktif Hisseler17:33
|EKSUN
|86,50
|44.088.531
|% 9,98
|
|DERIM
|10,69
|63.994.436
|% 9,98
|
|OYLUM
|3,64
|36.850.306
|% 9,97
|
|OYAYO
|10,61
|7.854.653
|% 9,95
|
|KRGYO
|15,38
|27.366.391
|% 9,94
|
|AKFYE
|17,10
|2.464.721.970
|% -10,00
|
|ISKUR
|675.000,00
|675.000
|% -10,00
|
|DGGYO
|42,94
|3.872.286
|% -9,98
|
|IHAAS
|148,10
|22.236.228
|% -9,97
|
|BVSAN
|65,90
|668.143.449
|% -9,97
|
|ASTOR
|53,05
|2.579.007.716
|% -1,03
|
|AKFYE
|17,10
|2.464.721.970
|% -10,00
|
|KOZAL
|21,44
|2.420.538.725
|% 2,39
|
|TUPRS
|530,20
|2.287.972.454
|% -1,63
|
|ISCTR
|13,21
|1.975.494.198
|% -2,29
|
|SKBNK
|2,55
|821.598.301
|% 8,97
|
|ALBRK
|2,91
|445.991.552
|% 3,56
|
|ISCTR
|13,21
|1.975.494.198
|% -2,29
|
|AKFYE
|17,10
|2.464.721.970
|% -10,00
|
|EKGYO
|6,26
|719.928.111
|% -2,19
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1796
|19,1834
|% 0,08
|
|Euro
|20,8903
|20,8985
|% -0,19
|
|Sterlin
|23,6714
|23,7901
|% -0,03
|
|Frank
|20,9488
|21,0750
|% 0,21
|
|Riyal
|5,0948
|5,1203
|% 0,06
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.979
|-1,51
|
|Altın Gr.
|1.219
|1.220
|-1,07
|
|Cumhuriyet
|8.241
|8.366
|84,00
|
|Tam
|8.226
|8.323
|5,00
|
|Yarım
|4.033
|4.073
|3,00
|
|Çeyrek
|2.016
|2.036
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,02
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|14,79
|14,80
|0,06
|
|B. Petrol
|79,11
|79,11
|0,51
|