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***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.06.2023 18:16
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin önceki dönem yönetim kurulu başkanlarından Tayyar Raci Şaşmaz ve tasfiye edilen bağlı ortaklığımız Toma Finance Limited önceki dönem direktörü Cemaleddin Çoban aleyhine, Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme Dairesi Başkanlığı'nın E-44649743-663.09-23595 sayılı, 01/07/2022 tarihli kurul kararına uygun olarak Muğla Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2023/256 Esas sayılı dosyası ile açılan davada verilen yetkisizlik kararı, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesi'nin 2023/967 Esas 2023/912 Karar sayılı ilamı ile kaldırılmış olup davanın Muğla Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülmesi için dosya geri gönderilmiştir. Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160561


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