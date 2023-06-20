***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.06.2023 18:16
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin önceki dönem yönetim kurulu başkanlarından Tayyar Raci Şaşmaz ve tasfiye edilen bağlı ortaklığımız Toma Finance Limited önceki dönem direktörü Cemaleddin Çoban aleyhine, Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme Dairesi Başkanlığı'nın E-44649743-663.09-23595 sayılı, 01/07/2022 tarihli kurul kararına uygun olarak Muğla Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2023/256 Esas sayılı dosyası ile açılan davada verilen yetkisizlik kararı, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesi'nin 2023/967 Esas 2023/912 Karar sayılı ilamı ile kaldırılmış olup davanın Muğla Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülmesi için dosya geri gönderilmiştir. Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160561
BIST
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18:055.252
En Düşük
|Değişim
|: -0,34%
|| -17,70
|Açılış
|: 5.265
|
|Önceki Kapanış
|: 5.269
|
5.200
En Yüksek
5.316
18:0523,5696
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0052
|Açılış
|: 23,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 23,3300
|
23,6630
En Düşük
23,4650
18:0525,6835
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0695
|Açılış
|: 25,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,4500
|
25,9031
En Düşük
25,5612
18:051.466,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -14,44
|Açılış
|: 1.466,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480,86
|
1.486,51
En Düşük
1.461,90
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PRKME
|19,14
|233.609.645
|% 10,00
|
|DAGHL
|11,99
|14.768.504
|% 10,00
|
|AYCES
|147,40
|110.623.401
|% 10,00
|
|GARFA
|35,02
|23.758.012
|% 9,99
|
|INGRM
|708,00
|41.211.822
|% 9,99
|
|YAPRK
|72,45
|328.096.453
|% -10,00
|
|IHAAS
|112,60
|51.740.988
|% -9,99
|
|BMSTL
|60,30
|157.888.409
|% -9,93
|
|PSGYO
|6,15
|224.008.467
|% -9,56
|
|BRKVY
|20,06
|34.193.753
|% -9,48
|
|THYAO
|171,40
|6.534.235.351
|% -1,49
|
|YKBNK
|12,44
|4.755.265.566
|% 2,05
|
|AKBNK
|19,04
|4.046.253.879
|% 2,86
|
|PASEU
|33,40
|3.451.869.794
|% -8,69
|
|ISCTR
|13,26
|2.705.014.290
|% 2,95
|
|YKBNK
|12,44
|4.755.265.566
|% 2,05
|
|AKBNK
|19,04
|4.046.253.879
|% 2,86
|
|ISCTR
|13,26
|2.705.014.290
|% 2,95
|
|EKGYO
|6,65
|1.152.720.695
|% -1,92
|
|SKBNK
|2,48
|367.890.553
|% 2,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5625
|23,5680
|% -0,03
|
|Euro
|25,6799
|25,6860
|% -0,26
|
|Sterlin
|29,9297
|30,0798
|% -0,59
|
|Frank
|26,1074
|26,2647
|% -0,56
|
|Riyal
|6,2641
|6,2955
|% -0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|-15,87
|
|Altın Gr.
|1.466
|1.466
|-14,96
|
|Cumhuriyet
|9.625
|9.770
|-90,00
|
|Tam
|9.576
|9.819
|-106,15
|
|Yarım
|4.695
|4.792
|-44,00
|
|Çeyrek
|2.348
|2.396
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|23,12
|23,15
|-0,82
|
|Gümüş Gr.
|17,54
|17,56
|-0,65
|
|B. Petrol
|75,06
|75,06
|-1,05
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 5, 231 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 73 altında . İşlem hacmi 55, 620.00 milyon TL de
-
17:59YAPRK
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 72.45 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 019, 109 adet işlem
-
17:57BRKVY
Yüzde -9.57 oranında düşüşle 20.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 587, 584 adet işlem
-
17:56MRGYO
Yüzde -5.55 oranında düşüşle 5.45 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 568, 511 adet işlem
-
17:55COSMO
Yüzde -5.12 oranında düşüşle 78.70 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 908 adet işlem