***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.07.2023 22:02
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız Site Lojistik A.Ş. İle Kimberly Clark Tüketim Malları San. Ve Tic. A.Ş. arasında imzalanan ithalat işlemleri konteyner nakliye hizmeti sözleşmesinin süresi 1 yıl olmakla beraber, sözleşme hacmi ve büyüklüğü olağan iş koşullarına göre değişkendir. Kamuoyu ve Pay Sahiplerine duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174760
BIST
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18:056.695
En Düşük
|Değişim
|: 0,11%
|| 7,36
|Açılış
|: 6.730
|
|Önceki Kapanış
|: 6.688
|
6.626
En Yüksek
6.808
18:0526,9566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0148
|Açılış
|: 27,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0672
En Düşük
26,9124
18:0529,9676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,2206
|Açılış
|: 29,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1500
|
30,0771
En Düşük
29,7688
18:051.693,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -2,07
|Açılış
|: 1.693,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.695,90
|
1.701,43
En Düşük
1.692,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASTOR
|106,70
|1.964.216.372
|% 10,00
|
|CWENE
|278,30
|864.104.884
|% 10,00
|
|KONTR
|223,30
|2.827.157.367
|% 10,00
|
|YYLGD
|36,30
|660.574.355
|% 10,00
|
|ZEDUR
|55,00
|18.198.360
|% 10,00
|
|KSTUR
|362,10
|2.120.164
|% -9,99
|
|BURCE
|191,40
|347.838.062
|% -9,97
|
|VKFYO
|30,92
|18.407.164
|% -9,96
|
|BURVA
|73,25
|224.522.724
|% -9,96
|
|EUYO
|13,30
|2.129.929
|% -9,95
|
|THYAO
|221,80
|9.998.869.979
|% -0,81
|
|EREGL
|37,96
|9.734.516.337
|% 2,04
|
|TUPRS
|91,85
|5.626.153.589
|% 0,49
|
|KRDMD
|22,86
|5.330.488.157
|% 5,35
|
|SASA
|60,75
|4.535.163.258
|% -0,25
|
|ZOREN
|4,34
|1.958.791.875
|% 8,77
|
|EKGYO
|8,27
|3.171.674.993
|% -0,12
|
|ODAS
|10,59
|2.785.408.829
|% 2,32
|
|EREGL
|37,96
|9.734.516.337
|% 2,04
|
|KRDMD
|22,86
|5.330.488.157
|% 5,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9151
|26,9552
|% 0,05
|
|Euro
|29,6645
|30,4026
|% 2,20
|
|Sterlin
|34,4420
|34,6148
|% -0,14
|
|Frank
|30,8807
|31,0667
|% -0,09
|
|Riyal
|7,1632
|7,1991
|% -0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.955
|-7,31
|
|Altın Gr.
|1.693
|1.694
|-1,84
|
|Cumhuriyet
|11.354
|11.526
|-54,00
|
|Tam
|11.009
|11.165
|11,00
|
|Yarım
|5.504
|5.608
|5,00
|
|Çeyrek
|2.752
|2.804
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,33
|24,36
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|21,06
|21,12
|-0,02
|
|B. Petrol
|82,56
|82,56
|-0,03
|