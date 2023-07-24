***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız Site Lojistik A.Ş. İle Kimberly Clark Tüketim Malları San. Ve Tic. A.Ş. arasında imzalanan ithalat işlemleri konteyner nakliye hizmeti sözleşmesinin süresi 1 yıl olmakla beraber, sözleşme hacmi ve büyüklüğü olağan iş koşullarına göre değişkendir. Kamuoyu ve Pay Sahiplerine duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174760BIST