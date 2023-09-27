***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.09.2023 15:59
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 12 sayılı kararı ile, Şirketimiz, Bağlı ortaklığı 4672-5 ticaret sicil numaralı Site Lojistik Anonim Şirketi'mizin 1.000.000,00 TL. tutarında olan sermayesinin 27.000.000,00 TL'ye çıkartılmasına ve paylarımız karşılığı olan 19.500.000,00 TL. tutarın alacaklarımızdan mahsup edilerek sermaye artırımı olarak kullanılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyu ve Pay Sahiplerine duyurulur. Saygılarımzla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197638
BIST
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15:578.187
En Düşük
|Değişim
|: -0,67%
|| -55,39
|Açılış
|: 8.275
|
|Önceki Kapanış
|: 8.242
|
8.171
En Yüksek
8.299
15:5727,3085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0649
|Açılış
|: 27,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2800
|
27,6466
En Düşük
27,1886
15:5728,8228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0202
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,5824
En Düşük
28,5942
15:571.661,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,76
|Açılış
|: 1.661,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.663,31
|
1.687,69
En Düşük
1.659,15
BIST En Aktif Hisseler15:55
|REEDR
|14,96
|911.926.303
|% 10,00
|
|IEYHO
|5,17
|298.290.088
|% 10,00
|
|YEOTK
|286,00
|1.134.980.733
|% 10,00
|
|VERUS
|196,90
|73.052.173
|% 10,00
|
|SELVA
|18,70
|23.023.851
|% 10,00
|
|ADGYO
|32,80
|898.635.093
|% -9,99
|
|MIATK
|640,50
|88.217.346
|% -9,99
|
|CMENT
|196,00
|1.798.616
|% -6,84
|
|SNKRN
|27,66
|2.573.123
|% -6,17
|
|KLKIM
|33,00
|449.329.514
|% -5,71
|
|THYAO
|228,80
|7.657.454.661
|% 0,57
|
|TUPRS
|163,00
|6.287.843.755
|% -3,95
|
|SASA
|48,56
|3.527.565.716
|% -3,75
|
|CIMSA
|311,10
|3.516.893.914
|% 2,27
|
|ISCTR
|24,88
|3.443.660.182
|% 0,57
|
|ZOREN
|5,28
|1.604.717.308
|% -2,40
|
|EKGYO
|8,01
|2.105.712.084
|% -0,12
|
|KATMR
|2,44
|544.803.441
|% 6,09
|
|SKBNK
|6,56
|1.279.397.781
|% 0,92
|
|ADESE
|2,42
|465.048.985
|% -0,82
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,3061
|27,3107
|% 0,25
|
|Euro
|28,8304
|28,8436
|% 0,14
|
|Sterlin
|33,0647
|33,2305
|% 0,24
|
|Frank
|29,6364
|29,8149
|% 0,12
|
|Riyal
|7,2586
|7,2950
|% 0,34
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|-8,86
|
|Altın Gr.
|1.661
|1.661
|-1,86
|
|Cumhuriyet
|11.286
|11.457
|-52,00
|
|Tam
|11.059
|11.132
|-26,00
|
|Yarım
|5.546
|5.589
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.765
|2.795
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,65
|22,67
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|19,97
|19,98
|-0,03
|
|B. Petrol
|93,78
|93,78
|1,35
|
Seans Raporu
15:55
daha fazla
-
16:10XU100
Endeks 8, 172 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 85 altında . İşlem hacmi 95, 611.00 milyon TL de
-
16:10OSMEN
Yüzde -4.13 oranında düşüşle 243.60 lira fiyatla işlem gören hissede 141, 180 adet işlem
-
16:09HEKTS
Yüzde -4.50 oranında düşüşle 24.60 lira fiyatla işlem gören hissede 64, 526, 957 adet işlem
-
16:07ISGSY
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 28.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 703, 472 adet işlem
-
16:06ULKER
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 93.90 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 724, 752 adet işlem