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***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.09.2023 15:59
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 12 sayılı kararı ile, Şirketimiz, Bağlı ortaklığı 4672-5 ticaret sicil numaralı Site Lojistik Anonim Şirketi'mizin 1.000.000,00 TL. tutarında olan sermayesinin 27.000.000,00 TL'ye çıkartılmasına ve paylarımız karşılığı olan 19.500.000,00 TL. tutarın  alacaklarımızdan mahsup edilerek sermaye artırımı olarak kullanılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir. 
Kamuoyu ve Pay Sahiplerine duyurulur. Saygılarımzla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197638


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Tam 11.059 11.132 -26,00  
Yarım 5.546 5.589 -13,00  
Çeyrek 2.765 2.795 -6,00  
Gümüş.Ons 22,65 22,67 -0,20  
Gümüş Gr. 19,97 19,98 -0,03  
B. Petrol 93,78 93,78 1,35  
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