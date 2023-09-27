***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 12 sayılı kararı ile, Şirketimiz, Bağlı ortaklığı 4672-5 ticaret sicil numaralı Site Lojistik Anonim Şirketi'mizin 1.000.000,00 TL. tutarında olan sermayesinin 27.000.000,00 TL'ye çıkartılmasına ve paylarımız karşılığı olan 19.500.000,00 TL. tutarın alacaklarımızdan mahsup edilerek sermaye artırımı olarak kullanılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.Kamuoyu ve Pay Sahiplerine duyurulur. Saygılarımzla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197638BIST