***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.09.2023 20:07
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Bağlı ortaklığı 4672-5 ticaret sicil numaralı Site Lojistik A.Ş.'nin Genel Kurul Süreci ve sermayesinin 1.000.000 TL'sından 27.000.000 TLye çıkarılmasına ilişkin, sermaye artırım işlemleri tamamlanmış, tescil ve ilan edilmiştir. Kamuoyu ve Pay Sahiplerine duyurulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198043
BIST
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17:598.219
En Düşük
|Değişim
|: 0,06%
|| 4,98
|Açılış
|: 8.236
|
|Önceki Kapanış
|: 8.214
|
8.188
En Yüksek
8.288
17:5927,4044
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 0,5005
|Açılış
|: 27,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3000
|
27,4318
En Düşük
26,9046
17:5928,9000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1700
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7300
|
28,9000
En Düşük
28,7800
17:591.642,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 20,98
|Açılış
|: 1.642,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.621,38
|
1.657,29
En Düşük
1.621,36
BIST En Aktif Hisseler17:59
|EBEBK
|75,90
|1.079.591.972
|% 10,00
|
|SODSN
|65,45
|2.677.149
|% 10,00
|
|QNBFL
|665,50
|17.262.751
|% 10,00
|
|ICBCT
|11,88
|62.599.342
|% 10,00
|
|MAALT
|824,40
|177.986.817
|% 9,99
|
|ADGYO
|29,52
|417.777.042
|% -10,00
|
|SMRTG
|82,35
|3.076.354.230
|% -10,00
|
|YEOTK
|257,40
|910.227.393
|% -10,00
|
|ISBTR
|384.626,50
|5.384.771
|% -10,00
|
|MIATK
|576,50
|131.498.497
|% -9,99
|
|THYAO
|243,20
|23.586.282.556
|% 5,56
|
|YKBNK
|17,54
|6.659.835.057
|% 3,36
|
|TUPRS
|164,00
|6.487.290.640
|% 0,18
|
|ISCTR
|25,42
|4.826.912.713
|% -0,31
|
|SASA
|48,20
|4.719.103.127
|% -0,25
|
|YKBNK
|17,54
|6.659.835.057
|% 3,36
|
|EKGYO
|8,02
|2.572.309.354
|% -0,25
|
|ODAS
|13,37
|3.324.078.113
|% 4,86
|
|ZOREN
|5,19
|1.276.874.145
|% 0,19
|
|IHLAS
|1,24
|290.030.661
|% 4,20
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,3570
|27,3742
|% 1,75
|
|Euro
|28,9647
|29,0776
|% 2,31
|
|Sterlin
|33,2916
|33,4586
|% 2,32
|
|Frank
|29,7815
|29,9609
|% 2,44
|
|Riyal
|7,2750
|7,3115
|% 1,78
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|-8,86
|
|Altın Gr.
|1.643
|1.643
|21,81
|
|Cumhuriyet
|11.237
|11.407
|-33,00
|
|Tam
|10.947
|11.090
|-13,00
|
|Yarım
|5.490
|5.568
|-7,00
|
|Çeyrek
|2.737
|2.784
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,61
|22,64
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|19,90
|19,93
|0,42
|
|B. Petrol
|93,13
|93,13
|-1,23
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59THYAO
Yüzde 4.04 oranında artışla 239.70 lira fiyatla işlem gören hissede 91, 611, 373 adet işlem
-
17:58LIDFA
Yüzde 9.95 oranında artışla 6.85 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 137, 200 adet işlem
-
17:57HURGZ
Yüzde 6.74 oranında artışla 5.54 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 698, 230 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 8, 231 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 22 üstünde . İşlem hacmi 134, 763.00 milyon TL de
-
17:56BRSAN
Yüzde 4.03 oranında artışla 711.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 592, 165 adet işlem