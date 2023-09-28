***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.09.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, Bağlı ortaklığı 4672-5 ticaret sicil numaralı Site Lojistik A.Ş.'nin Genel Kurul Süreci ve sermayesinin 1.000.000 TL'sından 27.000.000 TLye çıkarılmasına ilişkin, sermaye artırım işlemleri tamamlanmış, tescil ve ilan edilmiştir. Kamuoyu ve Pay Sahiplerine duyurulur. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198043BIST