***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim kurulu'nun 18.10.2023 tarihli toplantısında,Şirketimiz, Bağlı ortaklığı, FER GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE İNŞAAT A.Ş'nin 150.000.000,00 TL. olan şirket sermayesinin, Maddi Duran Varlıklar değer artış Fonun'dan karşılanacak 10.000.000,00 TL. ile bedelsiz olarak artırılarak 160.000.000,00 TL.'ye çıkarılması sırasında artırılan sermayeden payımız oranında bedelsiz pay alınmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyu ve Pay Sahiplerine duyurulur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207452BIST