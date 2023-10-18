***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.10.2023 15:12
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim kurulu'nun 18.10.2023 tarihli toplantısında,
Şirketimiz, Bağlı ortaklığı, FER GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE İNŞAAT A.Ş'nin 150.000.000,00 TL. olan şirket sermayesinin, Maddi Duran Varlıklar değer artış Fonun'dan karşılanacak 10.000.000,00 TL. ile bedelsiz olarak artırılarak 160.000.000,00 TL.'ye çıkarılması sırasında artırılan sermayeden payımız oranında bedelsiz pay alınmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyu ve Pay Sahiplerine duyurulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207452
BIST
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15:507.916
En Düşük
|Değişim
|: -2,45%
|| -198,82
|Açılış
|: 7.965
|
|Önceki Kapanış
|: 8.115
|
7.913
En Yüksek
8.015
15:5028,0156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0813
|Açılış
|: 28,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0100
|
28,3228
En Düşük
27,9012
15:5029,6050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0241
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
30,0250
En Düşük
29,5164
15:501.753,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 25,03
|Açılış
|: 1.753,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.728,59
|
1.756,36
En Düşük
1.725,39
BIST En Aktif Hisseler15:48
|MRSHL
|1.476,40
|701.547.231
|% 10,00
|
|AVTUR
|8,47
|16.107.098
|% 10,00
|
|BRKO
|4,84
|7.493.632
|% 10,00
|
|TETMT
|2.584,90
|17.332.339
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.426,40
|180.481.927
|% 9,99
|
|DITAS
|20,02
|24.594.130
|% -48,64
|
|QNBFL
|1.168,20
|15.524.158
|% -10,00
|
|CASA
|153,50
|10.364.026
|% -9,17
|
|MAGEN
|58,00
|87.566.440
|% -7,05
|
|KTLEV
|39,20
|150.251.148
|% -6,93
|
|THYAO
|218,40
|4.170.537.597
|% -2,98
|
|TUPRS
|140,30
|3.574.978.155
|% -2,84
|
|BRSAN
|916,70
|3.077.214.902
|% -6,79
|
|ASTOR
|122,00
|2.812.569.283
|% 0,00
|
|PETKM
|22,04
|1.910.605.702
|% -3,59
|
|ZOREN
|6,03
|1.475.857.867
|% -3,67
|
|EKGYO
|7,44
|1.067.535.744
|% -2,49
|
|IHLAS
|1,12
|122.560.851
|% -3,45
|
|KATMR
|2,70
|282.431.255
|% -3,57
|
|ODAS
|12,06
|1.034.913.610
|% -1,95
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,0057
|28,0098
|% 0,27
|
|Euro
|29,5893
|29,6017
|% 0,07
|
|Sterlin
|33,9993
|34,1698
|% 0,13
|
|Frank
|31,0209
|31,2078
|% 0,30
|
|Riyal
|7,4450
|7,4824
|% 0,20
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.948
|24,80
|
|Altın Gr.
|1.754
|1.754
|25,37
|
|Cumhuriyet
|12.062
|12.245
|133,00
|
|Tam
|11.842
|11.926
|155,00
|
|Yarım
|5.939
|5.986
|78,00
|
|Çeyrek
|2.961
|2.993
|39,00
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,19
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|20,86
|20,89
|0,38
|
|B. Petrol
|91,28
|91,28
|1,38
|