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***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.10.2023 15:12
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim kurulu'nun 18.10.2023 tarihli toplantısında,
Şirketimiz, Bağlı ortaklığı, FER GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE İNŞAAT A.Ş'nin 150.000.000,00 TL. olan şirket sermayesinin, Maddi Duran Varlıklar değer artış Fonun'dan karşılanacak 10.000.000,00 TL. ile bedelsiz olarak artırılarak 160.000.000,00 TL.'ye çıkarılması sırasında artırılan sermayeden  payımız oranında bedelsiz pay alınmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.                                                                                                                                                                                                                              
Kamuoyu ve Pay Sahiplerine duyurulur.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207452


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Tam 11.842 11.926 155,00  
Yarım 5.939 5.986 78,00  
Çeyrek 2.961 2.993 39,00  
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Gümüş Gr. 20,86 20,89 0,38  
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