***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.10.2023 19:33
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.10.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Bağlı ortaklığı, FER GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE İNŞAAT A.Ş'nin 150.000.000,00 TL. olan şirket sermayesinin, Maddi Duran Varlıklar değer artış Fonun'dan karşılanacak 10.000.000,00 TL. ile bedelsiz olarak artırılarak 160.000.000,00 TL.'ye çıkarılmasına ilişkin, sermaye artırım işlemleri tamamlanmış,19.10.2023 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir. Kamuoyu ve Pay Sahiplerine duyurulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207841
BIST
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18:007.769
En Düşük
|Değişim
|: -0,94%
|| -73,63
|Açılış
|: 7.868
|
|Önceki Kapanış
|: 7.843
|
7.728
En Yüksek
7.971
18:0027,9695
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0303
|Açılış
|: 28,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1400
|
28,5091
En Düşük
27,8961
18:0029,7224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1998
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,0718
En Düşük
29,4688
18:001.768,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 16,25
|Açılış
|: 1.766,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.751,93
|
1.787,74
En Düşük
1.748,30
BIST En Aktif Hisseler18:00
|TARKM
|660,00
|113.301.330
|% 10,00
|
|RAYSG
|100,10
|41.626.201
|% 10,00
|
|KONYA
|8.241,20
|796.691.211
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.624,00
|143.597.010
|% 10,00
|
|MEKAG
|44,24
|5.625.204
|% 10,00
|
|MAALT
|1.079,60
|353.127.002
|% -10,00
|
|BMSCH
|18,63
|180.692.360
|% -10,00
|
|QNBFL
|1.051,40
|13.450.560
|% -10,00
|
|AYCES
|540,10
|91.090.973
|% -10,00
|
|ATSYH
|72,50
|2.866.426
|% -9,99
|
|THYAO
|213,60
|8.764.512.643
|% -1,34
|
|TUPRS
|133,40
|5.686.415.341
|% -5,52
|
|PETKM
|20,84
|3.770.422.198
|% -3,25
|
|YKBNK
|18,61
|3.655.821.962
|% 0,81
|
|ASELS
|41,10
|3.510.230.843
|% 3,53
|
|EKGYO
|7,19
|2.354.900.514
|% -1,91
|
|ZOREN
|5,74
|1.453.950.799
|% -3,37
|
|YKBNK
|18,61
|3.655.821.962
|% 0,81
|
|PETKM
|20,84
|3.770.422.198
|% -3,25
|
|ODAS
|11,40
|2.029.412.226
|% -4,12
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9638
|27,9759
|% -0,09
|
|Euro
|29,7273
|29,7509
|% 0,77
|
|Sterlin
|33,9433
|34,1135
|% 0,24
|
|Frank
|31,1864
|31,3742
|% 0,63
|
|Riyal
|7,4340
|7,4713
|% -0,02
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.970
|1.970
|22,24
|
|Altın Gr.
|1.765
|1.765
|13,26
|
|Cumhuriyet
|12.122
|12.305
|-39,00
|
|Tam
|11.906
|12.007
|12,00
|
|Yarım
|5.971
|6.028
|7,00
|
|Çeyrek
|2.976
|3.014
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,87
|22,90
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|20,54
|20,57
|0,01
|
|B. Petrol
|91,97
|91,97
|0,47
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59GUBRF
Yüzde -5.93 oranında düşüşle 333.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 313, 301 adet işlem
-
17:58TUPRS
Yüzde -5.10 oranında düşüşle 134.00 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 334, 700 adet işlem
-
17:57KMPUR
Yüzde -5.27 oranında düşüşle 75.45 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 327, 675 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 7, 752 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 16 altında . İşlem hacmi 92, 953.00 milyon TL de
-
17:56UNLU
Yüzde -5.33 oranında düşüşle 22.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 710, 222 adet işlem