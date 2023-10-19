***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.10.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, Bağlı ortaklığı, FER GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE İNŞAAT A.Ş'nin 150.000.000,00 TL. olan şirket sermayesinin, Maddi Duran Varlıklar değer artış Fonun'dan karşılanacak 10.000.000,00 TL. ile bedelsiz olarak artırılarak 160.000.000,00 TL.'ye çıkarılmasına ilişkin, sermaye artırım işlemleri tamamlanmış,19.10.2023 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir. Kamuoyu ve Pay Sahiplerine duyurulur. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207841BIST