***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.10.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulu 27.10.2023 tarihli toplantısında,Bağlı ortaklığımız Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat Anonim Şirketi (şirket)'nin, yapılacak olan, şirketin kısmi bölünmesi, eş zamanlı sermaye azaltım ve artırımlı Olağanüstü Genel Kurulunda alınacak karara bağlı olarak,1- Bölünme sonrası İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde kurulacak olan Denge İnvestment Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi ve Fer İnvestment Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi 'ne hissemiz oranınca iştirak edilmesine,2- Kısmi bölünme iş ve işlemlerine ilişkin olarak şirket Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Kılıç'ın görevlendirilmesine,3- Kurulacak olan Anonim Şirket esas sözleşmesinin imzalanması hususunda bir vekâletname düzenlenmesine,4- Kurulacak olan şirketlerde yönetim kurulu üyeliğine seçilmemiz halinde görevin kabulüne, yönetim kurulu üyeliğine seçilmemiz halinde adımıza hareket etmek üzere ... TCKN'lı Erdal Kılıç'ın seçilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyu ve pay sahiplerine duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211067BIST