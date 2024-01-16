***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız Metrobil Teknoloji A.Ş.ile Negmar Yapı A.Ş. arasında imzalanan, tersane elektrik sistemleri teslimi sözleşmesinin süresi 1(Bir)yıl olmakla beraber, sözleşme hacmi ve büyüklüğü olağan iş koşullarına göre değişkendir. Kamuoyu ve Pay Sahiplerine duyurulur. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240917BIST