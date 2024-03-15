***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız Metrobil Teknoloji A.Ş. ile İ.E.T.T. İşletmeleri Genel Müdürlüğü arasında 08.02.2024 tarihinde gerçekleştirilen 2024/11999 ihale kayıt numaralı "Network Bakım Onarım ve Destek" ihalesini vergiler hariç 12.882.351,62 TL bedelle 15.03.2024 tarihi itibariyle kazandığımız tarafımıza tebellüğ edilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız. Saygılarımzla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259167BIST