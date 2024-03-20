***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz A grubu pay sahibi Sayın Ramadan KUMOVA'nın sahip olduğu, 14.940.000 adet DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. A Grubu İmtiyazlı payı, Sayın Erdal KILIÇ'a devretmiştir.Bu devirle Erdal KILIÇ Şirketimiz A Grubu paylarının %12,45' ine ve oy haklarının %68,08 sahiptir. Bu çerçevede şirketimiz A Grubu imtiyazlı paylarının dağılımı aşağıdaki şekilde olmuştur Erdal KILIÇ 37.350.000 (%12,45)Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260690BIST