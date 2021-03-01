***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu
01.03.2021 16:05
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Teklifi Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.10.2020, 06.01.2021, 2.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı
DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi
ERDAL KILIÇ
Pay Alım Teklifi Fiyatı (TL)
3,2384
Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi
02/03/2021
Başlangıç Saati
09:00
Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi
15/03/2021
Bitiş Saati
17:00
Açıklamalar
DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'de (Şirket, DENGE) Mustafa Uğur BAYRAKTAR'ın sahip olduğu 6.224.999,94 adet A grubu imtiyazlı payların 4.325.000 adedinin Pay Alım Teklifinde bulunan Erdal KILIÇ'a, 1.899.999,94 adedinin ise Veysi KAYNAK'a devrine ilişkin 02.10.2020 tarihli pay devir sözleşmesi uyarınca 09.10.2020 tarihinde gerçekleşen pay devri sonrasında Erdal KILIÇ, Denge Yatırım Holding A.Ş.'nin hakim hissedarı olmuştur. Bu kapsamda 1 TL nominal değerli B grubu paylar için 3,17 TL'ye ek olarak yıllık TRLIBOR oranının %50 fazlasıile hesaplanacak faiz eklenerek 01.03.2021 tarihi itibariyle tespit edilen 3,2384 TL tutar ile 02.03.2021 – 15.03.2021 tarihleri arasında pay alım bilgi formunun onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yapılmış ve 2021/11 sayılı Kurul bülteni ile başvurumuzun olumlu karşılandığı bildirilmiştir.
Pay alım teklifi fiyatı B grubu hamiline yazılı paylar için 3,2384 TL olarak belirlenmiştir.
Zorunlu pay alım teklifi 02.03.2021 – 15.03.2021 tarihleri arasında yapılacak olup, zorunlu pay alım teklifi bilgi ve talep formu ekte sunulmaktadır.
Zorunlu pay alım teklifi bilgi formu şirketin www.dengeholding.com,tr zorunlu pay alım teklifine aracılık eden www.terayatirim.com internet sitelerinde de yer almaktadır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913922
BIST