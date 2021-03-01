***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Teklifi Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.10.2020, 06.01.2021, 2.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın UnvanıDENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel KişiERDAL KILIÇPay Alım Teklifi Fiyatı (TL)3,2384Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım KuruluşuTera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi02/03/2021Başlangıç Saati09:00Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi15/03/2021Bitiş Saati17:00AçıklamalarDENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'de (Şirket, DENGE) Mustafa Uğur BAYRAKTAR'ın sahip olduğu 6.224.999,94 adet A grubu imtiyazlı payların 4.325.000 adedinin Pay Alım Teklifinde bulunan Erdal KILIÇ'a, 1.899.999,94 adedinin ise Veysi KAYNAK'a devrine ilişkin 02.10.2020 tarihli pay devir sözleşmesi uyarınca 09.10.2020 tarihinde gerçekleşen pay devri sonrasında Erdal KILIÇ, Denge Yatırım Holding A.Ş.'nin hakim hissedarı olmuştur. Bu kapsamda 1 TL nominal değerli B grubu paylar için 3,17 TL'ye ek olarak yıllık TRLIBOR oranının %50 fazlasıile hesaplanacak faiz eklenerek 01.03.2021 tarihi itibariyle tespit edilen 3,2384 TL tutar ile 02.03.2021 – 15.03.2021 tarihleri arasında pay alım bilgi formunun onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yapılmış ve 2021/11 sayılı Kurul bülteni ile başvurumuzun olumlu karşılandığı bildirilmiştir.Pay alım teklifi fiyatı B grubu hamiline yazılı paylar için 3,2384 TL olarak belirlenmiştir.Zorunlu pay alım teklifi 02.03.2021 – 15.03.2021 tarihleri arasında yapılacak olup, zorunlu pay alım teklifi bilgi ve talep formu ekte sunulmaktadır.Zorunlu pay alım teklifi bilgi formu şirketin www.dengeholding.com,tr zorunlu pay alım teklifine aracılık eden www.terayatirim.com internet sitelerinde de yer almaktadır.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913922BIST