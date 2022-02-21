***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu









Başvuru Tarihi22/02/2022Başvuru SonucuAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun, 21.02.2022 tarihli toplantısında, Yakın İzleme Pazarı'ndan Alt Pazar"a geçiş için uygun koşulların oluştuğu tespit edilmiştir. Buna istinaden pazar değişikliği için gerekli başvuru işlemlerinin başlatılarak, ilgili mercilere başvurulması hususunda toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyu ve Pay Sahiplerine duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003178BIST