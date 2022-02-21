***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu
21.02.2022 16:28
R
Başvuru Tarihi
22/02/2022
Başvuru Sonucu
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun, 21.02.2022 tarihli toplantısında, Yakın İzleme Pazarı'ndan Alt Pazar"a geçiş için uygun koşulların oluştuğu tespit edilmiştir. Buna istinaden pazar değişikliği için gerekli başvuru işlemlerinin başlatılarak, ilgili mercilere başvurulması hususunda toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyu ve Pay Sahiplerine duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003178
BIST
18:052.038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 5,62
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032
|
2.061
En Düşük
2.015
18:0513,6679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0201
|Açılış
|: 13,6430
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6380
|
13,7427
En Düşük
13,5805
18:0515,4885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0233
|Açılış
|: 15,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4300
|
15,5307
En Düşük
15,4133
18:05833,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,80
|Açılış
|: 833,27
|
|Önceki Kapanış
|: 832,47
|
840,30
En Düşük
825,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DERHL
|5,72
|26.957.483
|% 10,00
|
|PAPIL
|19,69
|53.457.584
|% 10,00
|
|LKMNH
|14,63
|42.244.877
|% 10,00
|
|OTKAR
|455,90
|336.242.002
|% 9,99
|
|POLTK
|548,60
|43.908.025
|% 9,98
|
|PKENT
|519,20
|1.314.095
|% -9,99
|
|CEOEM
|15,31
|24.657.686
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,24
|1.425.920
|% -9,97
|
|SANEL
|8,07
|4.316.589
|% -9,93
|
|ERSU
|5,43
|40.637.336
|% -5,73
|
|THYAO
|29,44
|5.233.791.359
|% 0,14
|
|KRDMD
|11,73
|1.456.223.660
|% -0,09
|
|EREGL
|28,86
|1.286.016.909
|% 1,83
|
|YKBNK
|4,05
|1.152.612.627
|% 0,50
|
|GARAN
|11,80
|994.316.539
|% -0,34
|
|YKBNK
|4,05
|1.152.612.627
|% 0,50
|
|THYAO
|29,44
|5.233.791.359
|% 0,14
|
|KARSN
|3,99
|657.344.788
|% 9,92
|
|ODAS
|1,36
|197.967.128
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,73
|1.456.223.660
|% -0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6568
|13,6660
|% 0,13
|
|Euro
|15,4756
|15,4898
|% 0,16
|
|Sterlin
|18,5403
|18,6333
|% 0,21
|
|Frank
|14,8614
|14,9510
|% 0,73
|
|Riyal
|3,6295
|3,6477
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|0,10
|
|Altın Gr.
|833
|833
|0,81
|
|Cumhuriyet
|5.532
|5.616
|-7,00
|
|Tam
|5.504
|5.641
|-10,90
|
|Yarım
|2.660
|2.729
|-5,27
|
|Çeyrek
|1.334
|1.364
|-2,64
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,88
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,47
|10,48
|-0,02
|
|B. Petrol
|92,90
|92,90
|1,51
|
Seans Raporu
18:05
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17:59DAGI
Yüzde 4.61 oranında artışla 2.95 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 494, 359 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 58 artarak (% 0.42 ) 2, 268
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17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, KARSN, THYAO
-
17:58XU100
Endeks 2, 038 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 29 üstünde . İşlem hacmi 24, 962.00 milyon TL de
-
17:58MEPET
Yüzde 4.15 oranında artışla 2.26 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 810, 108 adet işlem