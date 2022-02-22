***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu
22.02.2022 11:31
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu )
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Türkçe
Pazar Geçiş Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21/02/2022
Ortaklık Paylarının İşlem Gördüğü Mevcut Pazar veya Platform
YAKIN İZLEME PAZARI
Geçiş Başvurusunda Talep Edilen Pazar veya Platform
ALT PAZAR
Başvuru Tarihi
22/02/2022
Başvuru Sonucu
-
Açıklamalar
Pazar değişikliği için, 22.02.2022 tarihinde (Bugün), Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvurumuz gerçekleşmiştir.
Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003404
BIST
14:202.023
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -15,06
|Açılış
|: 2.007
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.033
En Düşük
1.980
14:2013,8002
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1376
|Açılış
|: 13,7930
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6430
|
13,8268
En Düşük
13,6330
14:2015,6722
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1934
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4400
|
15,6800
En Düşük
15,4300
14:20841,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 4,18
|Açılış
|: 841,43
|
|Önceki Kapanış
|: 837,25
|
849,11
En Düşük
835,73
BIST En Aktif Hisseler14:20
|HUNER
|2,20
|3.404.381
|% 10,00
|
|KRTEK
|9,84
|23.030.397
|% 9,94
|
|POLTK
|592,00
|80.623.952
|% 7,91
|
|PAPIL
|21,22
|68.779.919
|% 7,77
|
|DERHL
|6,16
|54.592.551
|% 7,69
|
|PKENT
|467,30
|769.176
|% -10,00
|
|ISBTR
|63.000,00
|894.000
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,78
|47.978.327
|% -9,99
|
|KAPLM
|40,72
|1.682.754
|% -9,99
|
|UZERB
|53,75
|540.096
|% -9,97
|
|THYAO
|28,90
|2.501.543.547
|% -1,83
|
|KRDMD
|11,68
|924.742.877
|% -0,43
|
|EREGL
|28,52
|841.665.486
|% -1,18
|
|YKBNK
|4,01
|828.798.215
|% -0,99
|
|KARSN
|3,96
|725.288.234
|% -0,75
|
|YKBNK
|4,01
|828.798.215
|% -0,99
|
|KARSN
|3,96
|725.288.234
|% -0,75
|
|EKGYO
|2,26
|272.579.387
|% -1,74
|
|ODAS
|1,35
|141.446.311
|% -0,74
|
|THYAO
|28,90
|2.501.543.547
|% -1,83
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7985
|13,8002
|% 1,01
|
|Euro
|15,6580
|15,6722
|% 1,25
|
|Sterlin
|18,6688
|18,7624
|% 0,75
|
|Frank
|14,9454
|15,0354
|% 0,66
|
|Riyal
|3,6657
|3,6841
|% 0,96
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|-11,31
|
|Altın Gr.
|841
|842
|4,32
|
|Cumhuriyet
|5.604
|5.689
|73,00
|
|Tam
|5.579
|5.718
|77,02
|
|Yarım
|2.696
|2.766
|37,25
|
|Çeyrek
|1.352
|1.383
|18,63
|
|Gümüş.Ons
|24,02
|24,06
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,67
|10,68
|0,15
|
|B. Petrol
|95,22
|95,22
|2,23
|
Seans Raporu
14:20
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14:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, ISCTR, TTKOM
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14:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 56 kaybederek (% -0.63 ) 1, 825
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Tabandan işlem gören hisse senetleri : PKENT, KAPLM, SANEL, ISBTR, UZERB, CEOEM
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14:34
ISKUR, DERHL, KRTEK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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14:34
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