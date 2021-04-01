***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımına İlişkin SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.03.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Mevcut Sermaye (TL) 50.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 300.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDNGH00024 6.225.000 31.125.000,000 500,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDNGH00024 NâmaB Grubu, DENGE, TREDNGH00016 43.775.000 218.875.000,000 500,00000 1,00 B Grubu B Grubu, DENGE, TREDNGH00016 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 50.000.000 250.000.000,000 500,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama YOKTURPara Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 01.04.2021Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından 29.03.2021 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında Yönetim Kurulumuz tarafından 50.000.000 TL. olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 300.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 250.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %500 oranında artırılarak 300.000.000 TL'ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve sair kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli tüm işlemlerin yapılmasına karar verildiği duyurulmuştur. Bu kapsamda, izahname taslağının onaylanması için 01/04/2021 tarihi itibarıyla SPK'ya başvuru yapılmıştır.Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 DENGE Y.H.A.Ş.29.03.2021 Tarih 2021-06 sayılı YKK.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922685BIST