***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
01.07.2021 19:11
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Artırımına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.03.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 50.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 300.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDNGH00024 6.225.000 31.125.000,000 500,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDNGH00024 Nâma
B Grubu, DENGE, TREDNGH00016 43.775.000 218.875.000,000 500,00000 1,00 B Grubu B Grubu, DENGE, TREDNGH00016 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 50.000.000 250.000.000,000 500,00000
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama YOKTUR
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 01.04.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 24.06.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 50.000.000 TL nominal değerli çıkarılmış sermayesinin 1 TL nominal değerli 1 adet pay için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden tamamı nakden karşılanmak üzere toplam 250.000.000 TL artırılarak 300.000.000 TL'ye yükseltilmesi nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek paylara ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması amacıyla 01/04/2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulunca 24.06.2021 tarihinde olumlu karşılanmıştır.
Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 revize YKK.pdf
EK: 2 29.06.2021 revize Ykk kararı .pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945566
BIST