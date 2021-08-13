***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
13.08.2021 18:38
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Rüçhan Haklarının Kullanılmasının Ardından Kalan Payların Birincil Piyasada Satışının Tamamlanması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.03.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 50.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 300.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDNGH00024 6.225.000 31.125.000,000 500,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDNGH00024 Nâma A Grubu, DENG1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRDNGH00018 0,315 0
B Grubu, DENGE, TREDNGH00016 43.775.000 218.875.000,000 500,00000 1,00 B Grubu B Grubu, DENGE, TREDNGH00016 Hamiline B Grubu, DENGE(RÜÇHAN), TRRDNGH00026 4.415.611,995 0
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 50.000.000 250.000.000,000 500,00000 4.415.612,310
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama YOKTUR
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 08.07.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 09.08.2021
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 01.04.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 24.06.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 12.07.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 09.07.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimizin sermaye artırım sürecinde rüçhan haklarının kullanılmasının ardından, kullanılmayan yeni pay alma hakları Birincil Piyasada 13-16 Ağustos 2021 tarihleri arasında Marbaş Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satışa sunulmuştur.
Birincil Piyasada halka arz işlemleri kapsamında yeni pay alma hakkı kullanımı sonrası kalan, nominal değeri 4.415.611,995 TL olan B Grubu pay satışı gerçekleştirilmiş olup, B Grubu payların tamamının satışı pay başına 1,55 TL'den gerçekleşmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla…
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 29.06.2021 revize Ykk kararı .pdf
EK: 2 İzahname (spk onaylı).pdf
EK: 3 Kullanılmayan Paylar MKK.pdf
EK: 4 tasarruf sahiplerine satış duyurusu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958084
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