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***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

19.08.2021 15:31



***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Esas Sözleşme Değişikliğine İlişkin SPK Başvurusu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.03.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 50.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 300.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDNGH00024 6.225.000 31.125.000,000 500,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDNGH00024 Nâma A Grubu, DENG1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRDNGH00018 0,315 0
B Grubu, DENGE, TREDNGH00016 43.775.000 218.875.000,000 500,00000 1,00 B Grubu B Grubu, DENGE, TREDNGH00016 Hamiline B Grubu, DENGE(RÜÇHAN), TRRDNGH00026 4.415.611,995 0

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PENTA 90,45 14.475.674 % 17,01  
DMSAS 7,93 82.289.863 % 15,43  
KTSKR 52,65 87.639.404 % 12,89  
DOBUR 22,82 2.198.272 % 11,97  
UFUK 24,76 873.830 % 9,95  
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Euro 9,9611 10,0121 % 0,98  
Sterlin 11,6041 11,6623 % 0,15  
Frank 9,2452 9,3009 % 0,74  
Riyal 2,2610 2,2724 % 0,66  
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15:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.787 1.787 -0,84  
Altın Gr. 490 490 4,05  
Cumhuriyet 3.248 3.297 15,00  
Tam 3.233 3.314 15,92  
Yarım 1.563 1.603 7,70  
Çeyrek 784 802 3,85  
Gümüş.Ons 23,38 23,40 -0,12  
Gümüş Gr. 6,40 6,41 0,02  
B. Petrol 66,32 66,32 -1,91  
Seans Raporu 15:35
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