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***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

24.09.2021 10:54


r Tarihi 29.03.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 50.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 300.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDNGH00024 6.225.000 31.125.000,000 500,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDNGH00024 Nâma A Grubu, DENG1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRDNGH00018 0,315 0
B Grubu, DENGE, TREDNGH00016 43.775.000 218.875.000,000 500,00000 1,00 B Grubu B Grubu, DENGE, TREDNGH00016 Hamiline B Grubu, DENGE(RÜÇHAN), TRRDNGH00026 4.415.611,995 0

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 50.000.000 250.000.000,000 500,00000 4.415.612,310

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama YOKTUR
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 08.07.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 09.08.2021
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No MAdde 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 19.08.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 09.09.2021
SPK Başvuru Tarihi 01.04.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 24.06.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 12.07.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 09.07.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 23.09.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 300.000.000,-TL. olduğunu gösteren şirket Esas Sözleşmesi'nin sermayeye ilişkin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadil metni 23.09.2021 tarihinde tescil olup, 23.09.2021 tarih ve 10415 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan olmuştur.
23.09.2020 tarih ve 10415 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ektedir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 DENGE_ESAS_SÖZLEŞME_TADİLİ.pdf
EK: 2 Spk izin yazısı.pdf
EK: 3 DENGE Spk onaylı tadil Metni.pdf
EK: 4 23 09 2021 10415 TTSG.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965099


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