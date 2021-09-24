***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









r Tarihi 29.03.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Mevcut Sermaye (TL) 50.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 300.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDNGH00024 6.225.000 31.125.000,000 500,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDNGH00024 Nâma A Grubu, DENG1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRDNGH00018 0,315 0B Grubu, DENGE, TREDNGH00016 43.775.000 218.875.000,000 500,00000 1,00 B Grubu B Grubu, DENGE, TREDNGH00016 Hamiline B Grubu, DENGE(RÜÇHAN), TRRDNGH00026 4.415.611,995 0Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 50.000.000 250.000.000,000 500,00000 4.415.612,310Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama YOKTURRüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 08.07.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 09.08.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No MAdde 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 19.08.2021Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 09.09.2021SPK Başvuru Tarihi 01.04.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 24.06.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 12.07.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 09.07.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 23.09.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin çıkarılmış sermayesinin 300.000.000,-TL. olduğunu gösteren şirket Esas Sözleşmesi'nin sermayeye ilişkin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadil metni 23.09.2021 tarihinde tescil olup, 23.09.2021 tarih ve 10415 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan olmuştur.23.09.2020 tarih ve 10415 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ektedir.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.Eklenen DökümanlarEK: 1 DENGE_ESAS_SÖZLEŞME_TADİLİ.pdfEK: 2 Spk izin yazısı.pdfEK: 3 DENGE Spk onaylı tadil Metni.pdfEK: 4 23 09 2021 10415 TTSG.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965099BIST