***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
29.03.2021 14:32
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca hazırlanan bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921422
BIST
16:551.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 8,61
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.399
En Düşük
1.382
16:558,1844
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1041
|Açılış
|: 8,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0200
|
8,2048
En Düşük
8,0015
16:559,6523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0906
|Açılış
|: 9,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,6754
En Düşük
9,4521
16:55448,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,30
|Açılış
|: 448,83
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
454,95
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler16:55
|TRILC
|50,40
|180.002.204
|% 10,00
|
|KRTEK
|17,60
|30.982.090
|% 10,00
|
|AYES
|12,87
|625.352
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|5.613.158
|% 9,99
|
|SAYAS
|27,78
|63.297.752
|% 9,98
|
|UMPAS
|2,18
|1.041.392
|% -9,92
|
|KERVN
|0,70
|604.025
|% -7,89
|
|UFUK
|19,60
|255.677
|% -7,20
|
|METUR
|27,38
|3.680.429
|% -7,12
|
|CRDFA
|4,60
|53.635.585
|% -7,07
|
|KRDMD
|6,91
|1.478.780.389
|% 4,86
|
|GARAN
|6,88
|1.383.584.682
|% 0,00
|
|BJKAS
|7,45
|935.034.689
|% 7,50
|
|EKGYO
|2,00
|842.290.857
|% 8,11
|
|PETKM
|5,66
|626.755.982
|% 4,04
|
|EKGYO
|2,00
|842.290.857
|% 8,11
|
|KRDMD
|6,91
|1.478.780.389
|% 4,86
|
|GARAN
|6,88
|1.383.584.682
|% 0,00
|
|BJKAS
|7,45
|935.034.689
|% 7,50
|
|PETKM
|5,66
|626.755.982
|% 4,04
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1818
|8,1844
|% 1,29
|
|Euro
|9,6416
|9,6523
|% 0,95
|
|Sterlin
|11,2520
|11,3085
|% 1,27
|
|Frank
|8,6741
|8,7264
|% 1,23
|
|Riyal
|2,1739
|2,1848
|% 1,20
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|-21,54
|
|Altın Gr.
|450
|450
|0,26
|
|Cumhuriyet
|2.984
|3.030
|16,00
|
|Tam
|2.963
|3.040
|13,34
|
|Yarım
|1.432
|1.471
|6,46
|
|Çeyrek
|718
|735
|3,23
|
|Gümüş.Ons
|24,57
|24,60
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,86
|63,86
|-0,57
|
Seans Raporu
16:55
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17:06OZBAL
Yüzde 5.15 oranında artışla 7.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 866, 584 adet işlem
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17:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 43 artarak (% 0.73 ) 1, 432
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17:02FENER
Yüzde 8.04 oranında artışla 29.56 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 691, 055 adet işlem
-
17:01EREGL
Yüzde 6.74 oranında artışla 14.73 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 067, 555 adet işlem
-
16:58XU100
Endeks 1, 393 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 81 üstünde . İşlem hacmi 14, 185.00 milyon TL de