***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.11.2020 18:19
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MUSTAFA UĞUR BAYRAKTAR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Ekonomist İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil
MARUF DİNDAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans / Yatırım Danışmanı Bağımsız Üye Değil
FERİT ÇAĞRI ÖZALP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 02.05.2019 Bağımsız Üye Değil
ERDAL KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 05.10.2020 İcrada Görevli 8.65 Bağımsız Üye Değil
MEHMET TANYAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 15.10.2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887994
BIST
18:051.279
En Yüksek
|Değişim
|: 2,91%
|| 36,22
|Açılış
|: 1.250
|
|Önceki Kapanış
|: 1.243
|
1.285
En Düşük
1.248
18:057,8561
En Yüksek
|Değişim
|: -3,68%
|| -0,2999
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2029
En Düşük
7,8094
18:059,2558
En Yüksek
|Değişim
|: -3,93%
|| -0,3785
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7065
En Düşük
9,1846
18:05469,93
En Yüksek
|Değişim
|: -4,30%
|| -21,10
|Açılış
|: 469,93
|
|Önceki Kapanış
|: 491,04
|
496,47
En Düşük
467,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLGYO
|2,57
|142.724.250
|% 26,40
|
|MARTI
|3,19
|34.982.597
|% 10,00
|
|KUTPO
|37,62
|147.920.643
|% 10,00
|
|YBTAS
|20.326,70
|996.008
|% 10,00
|
|ETILR
|4,51
|1.248.138
|% 10,00
|
|EUYO
|8,37
|16.896.265
|% -10,00
|
|KSTUR
|189,50
|1.773.050
|% -9,98
|
|ARTI
|6,88
|2.971.014
|% -9,95
|
|MERKO
|11,61
|28.981.290
|% -9,93
|
|MMCAS
|6,02
|637.720
|% -9,88
|
|GARAN
|8,50
|10.454.785.955
|% 9,54
|
|THYAO
|11,78
|3.681.699.362
|% 2,43
|
|HALKB
|5,56
|2.821.025.994
|% 8,17
|
|KRDMD
|3,96
|2.662.442.341
|% 6,17
|
|VAKBN
|4,78
|2.291.157.376
|% 9,89
|
|GARAN
|8,50
|10.454.785.955
|% 9,54
|
|KRDMD
|3,96
|2.662.442.341
|% 6,17
|
|SKBNK
|1,52
|873.129.750
|% 2,70
|
|YKBNK
|2,80
|1.492.448.272
|% 9,80
|
|HALKB
|5,56
|2.821.025.994
|% 8,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8318
|7,8380
|% -3,90
|
|Euro
|9,2080
|9,2211
|% -4,29
|
|Sterlin
|10,3118
|10,3635
|% -4,27
|
|Frank
|8,5023
|8,5535
|% -4,16
|
|Riyal
|2,0830
|2,0934
|% -3,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.864
|-9,51
|
|Altın Gr.
|470
|470
|-21,09
|
|Cumhuriyet
|3.152
|3.200
|-145,00
|
|Tam
|3.136
|3.217
|-146,45
|
|Yarım
|1.516
|1.556
|-70,84
|
|Çeyrek
|760
|778
|-35,42
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,19
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,10
|-0,23
|
|B. Petrol
|44,42
|44,42
|0,81
|
Seans Raporu
18:05
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17:57METUR
Yüzde 9.94 oranında artışla 10.95 lira fiyatla işlem gören hissede 796, 678 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 1, 281 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 07 üstünde . İşlem hacmi 49, 188.00 milyon TL de
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17:56HALKB
Yüzde 8.95 oranında artışla 5.60 lira fiyatla işlem gören hissede 483, 170, 646 adet işlem
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17:55FLAP
Yüzde 9.92 oranında artışla 8.42 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 748, 992 adet işlem
-
17:54HALKB
Yüzde 7.98 oranında artışla 5.55 lira fiyatla işlem gören hissede 477, 721, 153 adet işlem