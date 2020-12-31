***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviERDAL KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Mühendis 05.10.2020 İcrada Görevli 8.65 Bağımsız Üye DeğilMEHMET TANYAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 15.10.2020VEYSİ KAYNAK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Avukat 30.12.2020MUSTAFA SAKA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik Mühendisi 30.12.2020BÜLENT GÜVEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans / Yatırım Danışmanı 30.12.2020Yönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevlerhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896099BIST