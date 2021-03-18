***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviERDAL KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Mühendis 05.10.2020 İcrada Görevli 8.65 Bağımsız Üye DeğilMEHMET TANYAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 15.10.2020VEYSİ KAYNAK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Avukat 30.12.2020MUSTAFA SAKA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik Mühendisi 30.12.2020RAMADAN KUMOVA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi 18.03.2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919146BIST