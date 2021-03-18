***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.03.2021 21:43
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ERDAL KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Mühendis 05.10.2020 İcrada Görevli 8.65 Bağımsız Üye Değil
MEHMET TANYAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 15.10.2020
VEYSİ KAYNAK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Avukat 30.12.2020
MUSTAFA SAKA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik Mühendisi 30.12.2020
RAMADAN KUMOVA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi 18.03.2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919146
BIST
18:051.551
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -11,18
|Açılış
|: 1.568
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|Önceki Kapanış
|: 1.562
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1.575
En Düşük
1.548
18:057,3182
En Yüksek
|Değişim
|: -2,36%
|| -0,1772
|Açılış
|: 7,3800
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|Önceki Kapanış
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7,5644
En Düşük
7,2859
18:058,7433
En Yüksek
|Değişim
|: -2,75%
|| -0,2469
|Açılış
|: 8,8000
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|Önceki Kapanış
|: 8,9450
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9,0489
En Düşük
8,7054
18:05408,67
En Yüksek
|Değişim
|: -2,82%
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|Açılış
|: 408,67
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|Önceki Kapanış
|: 420,55
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422,88
En Düşük
405,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PAMEL
|31,02
|7.493.091
|% 10,00
|
|CLEBI
|330,00
|215.476.778
|% 10,00
|
|ERBOS
|68,85
|103.133.701
|% 9,98
|
|BLCYT
|11,46
|66.202.439
|% 9,98
|
|GOLTS
|65,05
|54.297.837
|% 9,97
|
|UZERB
|56,70
|821.123
|% -10,00
|
|VAKKO
|15,84
|35.943.219
|% -10,00
|
|SANKO
|14,39
|169.671.321
|% -9,95
|
|YBTAS
|16.500,00
|286.789
|% -7,82
|
|FROTO
|212,00
|2.573.669.491
|% -7,50
|
|GARAN
|9,04
|3.576.240.045
|% 3,31
|
|FROTO
|212,00
|2.573.669.491
|% -7,50
|
|ODAS
|4,02
|1.491.470.368
|% 7,77
|
|THYAO
|13,94
|1.337.789.701
|% -4,19
|
|KRDMD
|7,59
|1.070.445.923
|% -0,26
|
|GARAN
|9,04
|3.576.240.045
|% 3,31
|
|ODAS
|4,02
|1.491.470.368
|% 7,77
|
|EKGYO
|2,17
|678.918.212
|% -0,46
|
|YKBNK
|2,75
|827.091.018
|% 2,23
|
|TSKB
|1,70
|318.993.249
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3145
|7,3174
|% -2,37
|
|Euro
|8,7253
|8,7436
|% -2,74
|
|Sterlin
|10,1669
|10,2178
|% -2,55
|
|Frank
|7,8573
|7,9047
|% -2,88
|
|Riyal
|1,9468
|1,9566
|% -2,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.735
|-10,87
|
|Altın Gr.
|409
|409
|-11,82
|
|Cumhuriyet
|2.726
|2.767
|-51,00
|
|Tam
|2.710
|2.780
|-54,08
|
|Yarım
|1.310
|1.345
|-26,16
|
|Çeyrek
|657
|672
|-13,08
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|26,00
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|-0,22
|
|B. Petrol
|61,86
|61,86
|-6,14
|