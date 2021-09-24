***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.09.2021 12:20
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Toma Finance Ltd. Finansal Hizmetler 5.226.165,34 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Al Bawakir Konut İnşaat A.Ş. İkamet Amaçlı Bina İnşaatı 40.000.000,00 TRY 50,01 Bağlı Ortaklık
Denge Film Prodüksiyon Sinema Televizyon Reklam Sanayi ve Ticaret A.Ş. Film Sinema Prodüksiyon 1.000.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Site Lojistik A.Ş. Taşımacılık ve Lojistik Hizmetleri 1.000.000,00 TRY 75 Bağlı Ortaklık
Metrobil Teknoloji A.Ş. Telekomünikasyon 8.500.000,00 TRY 75 Bağlı Ortaklık
"FER YAPI" Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş. Gayrimenkul yatırım Geliştirme 2.000.000,00 TRY 25 iştirak
Vepa Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kişisel Bakım ürünleri-Kozmetik sektörü 5.110.000,00 TRY 25 iştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965113
BIST
13:471.387
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -14,90
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.397
En Düşük
1.383
13:478,8413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0794
|Açılış
|: 8,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,8621
En Düşük
8,7526
13:4710,3820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0729
|Açılış
|: 10,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2100
|
10,4184
En Düşük
10,2810
13:47499,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 8,10
|Açılış
|: 499,00
|
|Önceki Kapanış
|: 490,90
|
500,06
En Düşük
490,64
BIST En Aktif Hisseler13:47
|YEOTK
|73,20
|160.352.593
|% 9,99
|
|GARFA
|13,61
|7.203.416
|% 9,94
|
|OYLUM
|11,63
|22.821.271
|% 9,92
|
|RALYH
|5,13
|7.013.351
|% 9,85
|
|PENTA
|188,60
|44.513.199
|% 9,14
|
|BASCM
|9,00
|133.433
|% -10,00
|
|AGYO
|2,98
|28.521.061
|% -9,15
|
|KTSKR
|54,80
|10.678.779
|% -8,05
|
|NUGYO
|8,91
|75.132.264
|% -7,67
|
|ISBIR
|57,00
|1.418.072
|% -7,62
|
|GARAN
|8,97
|986.610.172
|% -2,29
|
|KIMMR
|4,02
|716.920.645
|% -4,96
|
|THYAO
|13,44
|562.042.092
|% 0,83
|
|YKBNK
|2,32
|327.031.911
|% -2,93
|
|SISE
|8,21
|316.483.664
|% -0,36
|
|KIMMR
|4,02
|716.920.645
|% -4,96
|
|YKBNK
|2,32
|327.031.911
|% -2,93
|
|EKGYO
|1,80
|212.901.068
|% -1,10
|
|GARAN
|8,97
|986.610.172
|% -2,29
|
|AKBNK
|5,15
|315.825.516
|% -2,83
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8383
|8,8413
|% 0,91
|
|Euro
|10,3756
|10,3820
|% 0,71
|
|Sterlin
|12,0729
|12,1335
|% 0,73
|
|Frank
|9,5319
|9,5893
|% 0,99
|
|Riyal
|2,3489
|2,3607
|% 0,85
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|13,20
|
|Altın Gr.
|499
|499
|7,96
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.340
|36,00
|
|Tam
|3.282
|3.365
|43,20
|
|Yarım
|1.586
|1.628
|20,89
|
|Çeyrek
|796
|814
|10,45
|
|Gümüş.Ons
|22,65
|22,68
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,09
|
|B. Petrol
|77,37
|77,37
|0,14
|