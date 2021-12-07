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***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.12.2021 20:22
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Toma Finance Ltd. Finansal Hizmetler 5.226.165,34 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Al Bawakir Konut İnşaat A.Ş. İkamet Amaçlı Bina İnşaatı 40.000.000,00 TRY 50,01 Bağlı Ortaklık
Denge Film Prodüksiyon Sinema Televizyon Reklam Sanayi ve Ticaret A.Ş. Film Sinema Prodüksiyon 1.000.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Site Lojistik A.Ş. Taşımacılık ve Lojistik Hizmetleri 1.000.000,00 TRY 75 Bağlı Ortaklık
Metrobil Teknoloji A.Ş. Telekomünikasyon 8.500.000,00 TRY 75 Bağlı Ortaklık
"FER YAPI" Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş. Gayrimenkul yatırım Geliştirme 3.250.000,00 TRY 53,84 Bağlı Ortaklık
Vepa Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kişisel Bakım ürünleri-Kozmetik sektörü 5.110.000,00 TRY 25 iştirak




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981732


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PKENT 5.418,60 7.339.802 % 10,00  
BASCM 13,31 718.234 % 10,00  
ISBIR 50,05 2.270.175 % 10,00  
INTEM 66,00 40.378.742 % 10,00  
ORCAY 18,72 68.698.865 % 9,99  
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Sterlin 17,8332 17,9227 % -2,20  
Frank 14,5375 14,6251 % -2,10  
Riyal 3,5928 3,6109 % -2,01  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.783 1.783 4,10  
Altın Gr. 776 776 -13,39  
Cumhuriyet 5.173 5.251 -51,00  
Tam 5.153 5.284 -45,55  
Yarım 2.491 2.556 -22,04  
Çeyrek 1.249 1.278 -11,02  
Gümüş.Ons 22,48 22,51 0,09  
Gümüş Gr. 9,78 9,79 -0,15  
B. Petrol 75,95 75,95 2,87  
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