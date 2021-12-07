***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.12.2021 20:22
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Toma Finance Ltd. Finansal Hizmetler 5.226.165,34 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Al Bawakir Konut İnşaat A.Ş. İkamet Amaçlı Bina İnşaatı 40.000.000,00 TRY 50,01 Bağlı Ortaklık
Denge Film Prodüksiyon Sinema Televizyon Reklam Sanayi ve Ticaret A.Ş. Film Sinema Prodüksiyon 1.000.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Site Lojistik A.Ş. Taşımacılık ve Lojistik Hizmetleri 1.000.000,00 TRY 75 Bağlı Ortaklık
Metrobil Teknoloji A.Ş. Telekomünikasyon 8.500.000,00 TRY 75 Bağlı Ortaklık
"FER YAPI" Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş. Gayrimenkul yatırım Geliştirme 3.250.000,00 TRY 53,84 Bağlı Ortaklık
Vepa Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kişisel Bakım ürünleri-Kozmetik sektörü 5.110.000,00 TRY 25 iştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981732
BIST
18:051.981
En Yüksek
|Değişim
|: 2,78%
|| 53,65
|Açılış
|: 1.945
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.984
En Düşük
1.943
18:0513,5484
En Yüksek
|Değişim
|: -1,81%
|| -0,2492
|Açılış
|: 13,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8030
|
13,8423
En Düşük
13,4378
18:0515,2487
En Yüksek
|Değişim
|: -2,13%
|| -0,3311
|Açılış
|: 15,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,6429
En Düşük
15,1339
18:05776,16
En Yüksek
|Değişim
|: -1,66%
|| -13,11
|Açılış
|: 776,16
|
|Önceki Kapanış
|: 789,27
|
792,42
En Düşük
770,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|5.418,60
|7.339.802
|% 10,00
|
|BASCM
|13,31
|718.234
|% 10,00
|
|ISBIR
|50,05
|2.270.175
|% 10,00
|
|INTEM
|66,00
|40.378.742
|% 10,00
|
|ORCAY
|18,72
|68.698.865
|% 9,99
|
|ORMA
|34,20
|1.216.178
|% -10,00
|
|ISBTR
|45.900,00
|1.018.806
|% -10,00
|
|MEGAP
|6,94
|107.686.650
|% -9,99
|
|MEGAP
|6,94
|107.686.650
|% -9,99
|
|DOBUR
|139,40
|4.452.854
|% -9,95
|
|SISE
|14,67
|5.170.770.617
|% 9,97
|
|KRDMD
|9,70
|3.335.024.771
|% 4,30
|
|GARAN
|11,83
|2.987.029.924
|% -0,08
|
|ASELS
|23,08
|2.470.589.939
|% 2,40
|
|EREGL
|25,44
|2.013.917.868
|% 7,52
|
|SISE
|14,67
|5.170.770.617
|% 9,97
|
|KRDMD
|9,70
|3.335.024.771
|% 4,30
|
|YKBNK
|3,57
|1.214.089.589
|% 0,56
|
|EKGYO
|2,40
|654.441.348
|% 0,84
|
|ODAS
|1,67
|452.342.518
|% 1,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5264
|13,5281
|% -1,95
|
|Euro
|15,2244
|15,2538
|% -2,09
|
|Sterlin
|17,8332
|17,9227
|% -2,20
|
|Frank
|14,5375
|14,6251
|% -2,10
|
|Riyal
|3,5928
|3,6109
|% -2,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|4,10
|
|Altın Gr.
|776
|776
|-13,39
|
|Cumhuriyet
|5.173
|5.251
|-51,00
|
|Tam
|5.153
|5.284
|-45,55
|
|Yarım
|2.491
|2.556
|-22,04
|
|Çeyrek
|1.249
|1.278
|-11,02
|
|Gümüş.Ons
|22,48
|22,51
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,78
|9,79
|-0,15
|
|B. Petrol
|75,95
|75,95
|2,87
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59HEDEF
Yüzde 9.88 oranında artışla 4.45 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 106, 025 adet işlem
-
17:57ESCOM
Yüzde 6.12 oranında artışla 6.59 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 994, 232 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 59 artarak (% 2.91 ) 1, 754
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RNPOL, AKCNS, HEDEF, INTEM, PCILT, ISBIR, PKENT, QNBFL, BASCM, PEKGY
-
17:54
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MEGAP, MEGAP, KLGYO, ORMA, DOBUR