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***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

21.06.2022 18:19
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Zeynep Gül Balta Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 21.06.2022 0212 283 00 19 yatirimci@dengeholding.com.tr SPF Düzey 3 Lisansı/Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 923094-923093
Melike Kavas Yatırımcı İlişkileri Uzman Yardımcısı 21.06.2022 0212 283 00 19 yatirimci@dengeholding.com.tr - -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038558


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKMGY 49,72 10.653.790 % 10,00  
VKING 5,85 3.046.322 % 9,96  
MAKIM 11,70 3.285.419 % 9,96  
ULUSE 184,30 40.707.934 % 9,96  
RODRG 18,45 3.761.673 % 9,95  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,3237 17,3253 % -0,04  
Euro 18,2544 18,3082 % 0,47  
Sterlin 21,1903 21,2966 % 0,10  
Frank 17,8635 17,9711 % 0,12  
Riyal 4,6054 4,6285 % -0,01  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.836 1.836 -2,03  
Altın Gr. 1.024 1.024 -0,31  
Cumhuriyet 6.824 6.927 17,00  
Tam 6.785 6.899 -5,00  
Yarım 3.331 3.375 -2,00  
Çeyrek 1.669 1.687 -1,00  
Gümüş.Ons 21,72 21,76 0,15  
Gümüş Gr. 12,12 12,14 0,10  
B. Petrol 115 115 0,44  
Seans Raporu 18:05
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