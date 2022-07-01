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***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.07.2022 11:19
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Pay 02.08.2012 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Ana Pazar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040606


BIST
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:032.430
Değişim :  1,04% |  25,04
Açılış :  2.409  
Önceki Kapanış :  2.405  
En Yüksek
2.431 En Düşük
2.400
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:03
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KOZAL 182,60 578.593.438 % 7,41  
MAKIM 16,25 179.466.031 % 6,56  
ISSEN 27,20 15.145.420 % 6,25  
BMSCH 11,56 48.422.371 % 6,15  
IPEKE 17,80 49.418.252 % 5,89  
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11:03 Alış Satış %  
Dolar 16,7181 16,7330 % 0,21  
Euro 17,4787 17,4821 % -0,26  
Sterlin 20,1828 20,2840 % -0,42  
Frank 17,3741 17,4787 % -0,20  
Riyal 4,4438 4,4661 % 0,20  
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11:03 Alış Satış %  
Altın Ons 1.793 1.794 -13,70  
Altın Gr. 965 965 -5,17  
Cumhuriyet 6.493 6.591 -8,00  
Tam 6.428 6.523 -67,00  
Yarım 3.146 3.189 -33,00  
Çeyrek 1.576 1.594 -17,00  
Gümüş.Ons 19,77 19,80 -0,49  
Gümüş Gr. 10,63 10,64 -0,25  
B. Petrol 109 109 -0,16  
Seans Raporu 11:03
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