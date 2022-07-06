***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviERDAL KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Mühendis 17.01.2022 İcrada Görevli 7.47 A GRUBU Bağımsız Üye DeğilMEHMET TANYAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 17.01.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil Denetimden Sorumlu-Kurumsal Yönetim Komitesi üyeMEHMET HORASAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 17.01.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil Denetimden Sorumlu-Riskin Erken saptanması-Kurumsal Yönetim Komitesi üyeCENK MERİÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 17.01.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması KomitesiRAMADAN KUMOVA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İnşaat Mühendisi 17.01.2022 İcrada Görevli Değil 4.98 A GRUBU Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042003BIST