***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.07.2022 11:28
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ERDAL KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Mühendis 17.01.2022 İcrada Görevli 7.47 A GRUBU Bağımsız Üye Değil
MEHMET TANYAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 17.01.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil Denetimden Sorumlu-Kurumsal Yönetim Komitesi üye
MEHMET HORASAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 17.01.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil Denetimden Sorumlu-Riskin Erken saptanması-Kurumsal Yönetim Komitesi üye
CENK MERİÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 17.01.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi
RAMADAN KUMOVA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İnşaat Mühendisi 17.01.2022 İcrada Görevli Değil 4.98 A GRUBU Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042003
BIST
13:362.385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 13,66
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.405
En Düşük
2.370
13:3617,2521
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 0,2786
|Açılış
|: 17,3000
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|Önceki Kapanış
|: 17,0700
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17,2551
En Düşük
16,9505
13:3617,6104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1429
|Açılış
|: 17,6700
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|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6972
En Düşük
17,4096
13:36977,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 14,47
|Açılış
|: 977,30
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
980,96
En Düşük
962,29
BIST En Aktif Hisseler13:34
|POLHO
|4,52
|64.687.862
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|4.449.207
|% 9,97
|
|GSDHO
|3,88
|125.589.329
|% 9,92
|
|SANEL
|8,32
|764.380
|% 9,76
|
|BRKO
|1,59
|1.957.198
|% 9,66
|
|AKGRT
|2,53
|25.163.243
|% -7,66
|
|ULUSE
|192,00
|7.998.254
|% -7,25
|
|KZBGY
|85,30
|1.624.214
|% -4,69
|
|TUPRS
|244,30
|766.572.770
|% -4,27
|
|AVHOL
|7,52
|11.031.738
|% -3,84
|
|THYAO
|47,44
|2.885.119.361
|% 0,94
|
|EREGL
|26,48
|1.028.825.537
|% 1,53
|
|HEKTS
|31,26
|809.595.837
|% 2,36
|
|SISE
|20,82
|775.213.512
|% -0,86
|
|TUPRS
|244,30
|766.572.770
|% -4,27
|
|EKGYO
|2,76
|585.206.437
|% -1,08
|
|TSKB
|2,02
|164.574.275
|% 4,12
|
|YKBNK
|4,20
|287.094.163
|% 0,72
|
|THYAO
|47,44
|2.885.119.361
|% 0,94
|
|ODAS
|2,78
|159.451.307
|% 0,00
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2447
|17,2506
|% 1,63
|
|Euro
|17,5952
|17,6098
|% 0,81
|
|Sterlin
|20,5388
|20,6418
|% 1,54
|
|Frank
|17,6982
|17,8049
|% 1,44
|
|Riyal
|4,5809
|4,6038
|% 1,66
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|-2,79
|
|Altın Gr.
|976
|976
|13,35
|
|Cumhuriyet
|6.548
|6.649
|62,00
|
|Tam
|6.548
|6.628
|26,00
|
|Yarım
|3.205
|3.241
|13,00
|
|Çeyrek
|1.606
|1.620
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,16
|19,19
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,63
|0,13
|
|B. Petrol
|104
|104
|0,90
|