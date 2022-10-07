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***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.10.2022 19:23
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ERDAL KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Mühendis 17.01.2022 İcrada Görevli Genel Müdür,Yönetim Kurulu Başkan,Girişimci İşadamları Vakfı icra kurulu üyesi 7.47 A GRUBU Bağımsız Üye Değil
MEHMET TANYAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 17.01.2022 İcrada Görevli Değil TÜBİTAK BİLGEM YTE'nde danışman,Bölüm Başkanlığı,Üniversite Öğretim görevlisi,Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Denetimden Sorumlu-Kurumsal Yönetim Komitesi üye-Riskin Erken Saptanması Komitesi üye
OĞUZ ATALAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 23.08.2022 İcrada Görevli Değil Üniversite Öğretim üyesi,Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kurul Başkanı,İcra ve İflâs Kanunu Değişiklik Tasarısı Komisyon Üyeliği, Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanunu Komisyon Üyeliği Evet Bağımsız Üye Hayır Denetimden Sorumlu Komite Bşk.- Kurumsal Yönetim Komitesi Bşk.-Riskin Erken Saptanması Komitesi Bşk.
CENK MERİÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 17.01.2022 İcrada Görevli CEO Genel Müdür,Finasman Md.CFO Bağımsız Üye Değil
RAMADAN KUMOVA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İnşaat Mühendisi 17.01.2022 İcrada Görevli Değil KONUTDER' in Başkan Yardımcılığı 4.98 A GRUBU Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069160


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