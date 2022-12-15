***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.12.2022 19:08
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Denge Film Prodüksiyon Sinema Televizyon Reklam Sanayi ve Ticaret A.Ş. Film Sinema Prodüksiyon 1.000.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Site Lojistik A.Ş. Taşımacılık ve Lojistik Hizmetleri 1.000.000,00 TRY 75 Bağlı Ortaklık
Metrobil Teknoloji A.Ş. Telekomünikasyon 8.500.000,00 TRY 75 Bağlı Ortaklık
"FER YAPI" Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş. Gayrimenkul yatırım Geliştirme 3.250.000,00 TRY 53,84 Bağlı Ortaklık
Vepa Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kişisel Bakım ürünleri-Kozmetik sektörü 5.110.000,00 TRY 25 iştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087645
BIST
18:055.189
En Yüksek
|Değişim
|: 2,41%
|| 122,32
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.248
En Düşük
5.050
18:0518,6517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0296
|Açılış
|: 18,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6619
En Düşük
18,6022
18:0519,7867
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,1127
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
20,0335
En Düşük
19,7584
18:051.066,58
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -15,26
|Açılış
|: 1.066,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.063,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|196,90
|1.908.946
|% 10,00
|
|ULAS
|11,22
|5.683.364
|% 10,00
|
|EPLAS
|28,82
|39.050.607
|% 10,00
|
|ISATR
|358.380,00
|358.380
|% 10,00
|
|OZSUB
|26,42
|150.447.565
|% 9,99
|
|MZHLD
|12,15
|449.975.834
|% -10,00
|
|RALYH
|43,70
|483.800.768
|% -9,97
|
|KUYAS
|25,20
|273.929.280
|% -9,94
|
|SILVR
|19,40
|246.145.603
|% -7,18
|
|KENT
|239,90
|2.101.898
|% -5,85
|
|THYAO
|140,10
|8.208.647.484
|% 2,26
|
|ASELS
|58,30
|7.907.754.088
|% 3,37
|
|AKBNK
|18,50
|5.866.438.664
|% 7,00
|
|ISCTR
|12,15
|5.713.319.338
|% 8,77
|
|EKGYO
|7,88
|5.594.616.041
|% -0,88
|
|SKBNK
|2,91
|2.107.218.160
|% 6,99
|
|EKGYO
|7,88
|5.594.616.041
|% -0,88
|
|ISCTR
|12,15
|5.713.319.338
|% 8,77
|
|VAKBN
|11,47
|4.278.513.245
|% 8,11
|
|YKBNK
|11,84
|4.091.841.277
|% 6,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6418
|18,6576
|% 0,19
|
|Euro
|19,7710
|19,7939
|% -0,53
|
|Sterlin
|22,6709
|22,7846
|% -1,75
|
|Frank
|19,9715
|20,0918
|% -0,58
|
|Riyal
|4,9442
|4,9690
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-27,97
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|-15,90
|
|Cumhuriyet
|7.170
|7.278
|-79,00
|
|Tam
|7.203
|7.264
|-64,00
|
|Yarım
|3.488
|3.551
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.749
|1.775
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|23,17
|23,19
|-0,72
|
|Gümüş Gr.
|13,85
|13,87
|-0,46
|
|B. Petrol
|81,84
|81,84
|-0,86
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 86, 94 artarak (% 1.60 ) 5, 522
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ASELS, AKBNK
-
17:59XU100
Endeks 5, 148 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 61 üstünde . İşlem hacmi 115, 530.00 milyon TL de
-
17:59RHEAG
Yüzde 9.98 oranında artışla 5.07 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 918, 834 adet işlem
-
17:57MERCN
Yüzde 7.70 oranında artışla 43.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 365, 921 adet işlem