***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.12.2022 22:21
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Denge Film Prodüksiyon Sinema Televizyon Reklam Sanayi ve Ticaret A.Ş. Film Sinema Prodüksiyon 1.000.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Site Lojistik A.Ş. Taşımacılık ve Lojistik Hizmetleri 1.000.000,00 TRY 75 Bağlı Ortaklık
Metrobil Teknoloji A.Ş. Telekomünikasyon 8.500.000,00 TRY 75 Bağlı Ortaklık
"FER YAPI" Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş. Gayrimenkul yatırım Geliştirme 3.250.000,00 TRY 53,84 Bağlı Ortaklık
Vepa Kişisel Bakım ve Kozmetik Üretim Ticaret A.Ş. Kişisel Bakım ürünleri-Kozmetik sektörü 7.665.000,00 TRY 50 iştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089671
BIST
18:055.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 7,56
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.447
|
5.457
En Düşük
5.371
18:0518,6956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0335
|Açılış
|: 18,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8230
|
18,7168
En Düşük
18,6140
18:0519,8589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0593
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9700
|
19,8754
En Düşük
19,7573
18:051.078,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,24
|Açılış
|: 1.078,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,03
|
1.083,71
En Düşük
1.072,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TERA
|12,10
|173.587
|% 10,00
|
|ULUSE
|215,60
|32.132.370
|% 10,00
|
|CRDFA
|4,62
|83.681.626
|% 10,00
|
|AHGAZ
|79,85
|20.567.923
|% 9,99
|
|PLTUR
|19,49
|70.597.438
|% 9,99
|
|UZERB
|189,00
|1.247.380
|% -10,00
|
|GLRYH
|12,04
|252.955.483
|% -9,95
|
|KAPLM
|123,90
|41.913.947
|% -9,83
|
|IDEAS
|41,80
|36.352.976
|% -9,60
|
|OTTO
|95,00
|3.952.845
|% -9,52
|
|THYAO
|141,80
|5.402.916.803
|% -0,21
|
|ENKAI
|30,70
|5.330.057.709
|% 9,96
|
|EKGYO
|8,51
|4.672.717.377
|% 2,41
|
|KRDMD
|18,32
|4.087.333.705
|% -1,03
|
|PETKM
|19,63
|3.689.485.321
|% 2,03
|
|EKGYO
|8,51
|4.672.717.377
|% 2,41
|
|ISCTR
|13,01
|3.434.955.153
|% 1,09
|
|SKBNK
|3,14
|743.542.735
|% 0,32
|
|YKBNK
|12,11
|2.811.064.093
|% 0,33
|
|KRDMD
|18,32
|4.087.333.705
|% -1,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6686
|18,6956
|% 0,18
|
|Euro
|19,8203
|19,8589
|% 0,30
|
|Sterlin
|22,4073
|22,5196
|% 0,06
|
|Frank
|19,9067
|20,0266
|% -0,26
|
|Riyal
|4,9500
|4,9748
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|5,35
|
|Altın Gr.
|1.079
|1.079
|3,80
|
|Cumhuriyet
|7.265
|7.374
|-15,00
|
|Tam
|7.287
|7.354
|36,00
|
|Yarım
|3.529
|3.597
|19,00
|
|Çeyrek
|1.770
|1.799
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,75
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|14,23
|14,25
|0,10
|
|B. Petrol
|84,54
|84,54
|3,56
|