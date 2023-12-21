***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1,00 TRY 37350000 TRY 12,45 İmtiyazlı İşlem GörmüyorB Hamiline 1,00 TRY 262650000 TRY 87,55 İmtiyaz Yok İşlem GörüyorBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiDenge Film Prodüksiyon Sinema Televizyon Reklam Sanayi ve Ticaret A.Ş. Film Sinema Prodüksiyon 1.000.000,00 TRY 100 Bağlı OrtaklıkSite Lojistik A.Ş. Taşımacılık ve Lojistik Hizmetleri 1.000.000,00 TRY 75 Bağlı OrtaklıkMetrobil Teknoloji A.Ş. Telekomünikasyon 8.500.000,00 TRY 75 Bağlı OrtaklıkDenge İnvestment Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. Gayrimenkul yatırım Geliştirme 128.371.233,00 TRY 100 Bağlı OrtaklıkVepa Kişisel Bakım ve Kozmetik Üretim Ticaret A.Ş. Kişisel Bakım ürünleri-Kozmetik sektörü 7.665.000,00 TRY 50 iştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227907BIST