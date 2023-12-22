***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiDenge Film Prodüksiyon Sinema Televizyon Reklam Sanayi ve Ticaret A.Ş. Film Sinema Prodüksiyon 1.000.000,00 TRY 100 Bağlı OrtaklıkSite Lojistik A.Ş. Taşımacılık ve Lojistik Hizmetleri 27.000.000,00 TRY 75 Bağlı OrtaklıkMetrobil Teknoloji A.Ş. Telekomünikasyon 8.500.000,00 TRY 75 Bağlı OrtaklıkDenge İnvestment Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. Gayrimenkul yatırım Geliştirme 128.371.233,00 TRY 100 Bağlı OrtaklıkVepa Kişisel Bakım ve Kozmetik Üretim Ticaret A.Ş. Kişisel Bakım ürünleri-Kozmetik sektörü 7.665.000,00 TRY 50 iştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227984BIST