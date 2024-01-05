***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.01.2024 18:42
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Site Lojistik A.Ş. Taşımacılık ve Lojistik Hizmetleri 27.000.000,00 TRY 75 Bağlı Ortaklık
Metrobil Teknoloji A.Ş. Telekomünikasyon 8.500.000,00 TRY 75 Bağlı Ortaklık
Denge İnvestment Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. Gayrimenkul yatırım Geliştirme 128.371.233,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Denge Film Prodüksiyon Sinema Televizyon Reklam Sanayi ve Ticaret A.Ş. Film Sinema Prodüksiyon 1.000.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233371
BIST
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18:057.629
En Düşük
|Değişim
|: 1,07%
|| 80,89
|Açılış
|: 7.570
|
|Önceki Kapanış
|: 7.548
|
7.532
En Yüksek
7.629
18:0529,8381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0834
|Açılış
|: 29,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8650
|
29,9191
En Düşük
29,6586
18:0532,7936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1091
|Açılış
|: 32,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6500
|
32,8572
En Düşük
32,4836
18:051.971,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 16,15
|Açılış
|: 1.971,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.954,84
|
1.980,31
En Düşük
1.942,48
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KRSTL
|14,19
|127.986.427
|% 10,00
|
|DIRIT
|13,09
|4.789.326
|% 10,00
|
|DGGYO
|33,22
|20.160.300
|% 10,00
|
|CVKMD
|404,75
|419.692.517
|% 9,99
|
|KBORU
|46,98
|641.720.764
|% 9,97
|
|MMCAS
|8,37
|2.732.996
|% -10,00
|
|BALAT
|17,00
|2.866.636
|% -8,11
|
|BAYRK
|16,48
|59.046.871
|% -7,05
|
|GUBRF
|152,80
|3.400.087.171
|% -5,45
|
|TEKTU
|3,02
|64.246.289
|% -5,33
|
|THYAO
|239,20
|7.337.523.547
|% 2,53
|
|ISCTR
|23,18
|3.490.704.914
|% 0,96
|
|GUBRF
|152,80
|3.400.087.171
|% -5,45
|
|YKBNK
|20,00
|3.047.209.622
|% 0,45
|
|PGSUS
|708,50
|2.233.263.443
|% 4,96
|
|ZOREN
|4,48
|1.309.431.789
|% 5,41
|
|EKGYO
|7,64
|1.770.427.578
|% 5,23
|
|YKBNK
|20,00
|3.047.209.622
|% 0,45
|
|QUAGR
|4,23
|638.087.050
|% 0,24
|
|BEGYO
|3,68
|465.872.618
|% 7,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,8352
|29,8405
|% 0,29
|
|Euro
|32,7825
|32,7922
|% 0,33
|
|Sterlin
|37,9428
|38,1331
|% 0,86
|
|Frank
|35,0753
|35,2866
|% 0,63
|
|Riyal
|7,9321
|7,9719
|% 0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,32
|23,35
|% 0,66
|
|Platin
|966,27
|968,87
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.040,50
|1.045,03
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,62
|78,62
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.057,58
|2.057,88
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:57CVKMD
Yüzde 9.51 oranında artışla 403.00 lira fiyatla işlem gören hissede 994, 747 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 7, 596 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 63 üstünde . İşlem hacmi 62, 047.00 milyon TL de
-
17:55MEGAP
Yüzde 4.33 oranında artışla 4.34 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 362, 300 adet işlem
-
17:55MEGAP
Yüzde 4.33 oranında artışla 4.34 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 362, 300 adet işlem
-
17:54ADGYO
Yüzde 5.02 oranında artışla 29.30 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 402, 409 adet işlem