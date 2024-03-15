***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviERDAL KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Elektronik Mühendisi 17.01.2022 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür,Yönetim Kurulu Başkan,Girişimci İşadamları Vakfı icra kurulu Başkan Yardımcısı Evet 7.47 A GRUBU Bağımsız Üye DeğilMEHMET TANYAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 17.01.2022 İcrada Görevli Değil TÜBİTAK BİLGEM YTE'nde danışman,Bölüm Başkanlığı,Üniversite Öğretim görevlisi,Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği Evet Bağımsız Üye Hayır Denetimden Sorumlu-Kurumsal Yönetim Komitesi üye-Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeFAHRETTİN AKSAKAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bilgisayar Mühendisi 04.03.2024 İcrada Görevli Değil Girişimci işadamları Vakfı İcra Kurulu Bşk.Yrd.Ovabahçe,İfsoft,Baharsun A.Ş.Gn:Md. Hayır Bağımsız Üye DeğilALP EREN YAPRAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 08.02.2024 İcrada Görevli Değil Gusto Dış Ticaret A.Ş. kurucu ortağı,Tropigo Dış Ticaret A.Ş.kurucu ortağı Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256469 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu-Kurumsal Yönetim Komitesi üye-Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeERCAN GÖKSEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 15.03.2024 İcrada Görevli Değil Site Lojistik A.Ş.Destek Hizmetler Direktörü Hayır Bağımsız Üye Değil Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259335BIST