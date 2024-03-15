Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

15.03.2024 19:01
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ERDAL KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Elektronik Mühendisi 17.01.2022 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür,Yönetim Kurulu Başkan,Girişimci İşadamları Vakfı icra kurulu Başkan Yardımcısı Evet 7.47 A GRUBU Bağımsız Üye Değil
MEHMET TANYAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 17.01.2022 İcrada Görevli Değil TÜBİTAK BİLGEM YTE'nde danışman,Bölüm Başkanlığı,Üniversite Öğretim görevlisi,Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği Evet Bağımsız Üye Hayır Denetimden Sorumlu-Kurumsal Yönetim Komitesi üye-Riskin Erken Saptanması Komitesi üye
FAHRETTİN AKSAKAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bilgisayar Mühendisi 04.03.2024 İcrada Görevli Değil Girişimci işadamları Vakfı İcra Kurulu Bşk.Yrd.Ovabahçe,İfsoft,Baharsun A.Ş.Gn:Md. Hayır Bağımsız Üye Değil
ALP EREN YAPRAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 08.02.2024 İcrada Görevli Değil Gusto Dış Ticaret A.Ş. kurucu ortağı,Tropigo Dış Ticaret A.Ş.kurucu ortağı Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256469 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu-Kurumsal Yönetim Komitesi üye-Riskin Erken Saptanması Komitesi üye
ERCAN GÖKSEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 15.03.2024 İcrada Görevli Değil Site Lojistik A.Ş.Destek Hizmetler Direktörü Hayır Bağımsız Üye Değil Hayır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259335


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:058.829
Değişim :  -0,62% |  -54,82
Açılış :  8.902  
Önceki Kapanış :  8.884  
En Düşük
8.796 En Yüksek
8.908
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OBAMS 55,00 3.583.408.586 % 10,00  
DOBUR 196,10 80.068.272 % 9,98  
ARTMS 65,60 375.375.174 % 9,97  
PEGYO 20,84 83.995.523 % 9,97  
YAPRK 394,25 150.444.880 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,1583 32,1995 % 0,22  
Euro 35,0329 35,1222 % 0,03  
Sterlin 41,4722 41,6801 % 0,38  
Frank 36,8471 37,0318 % 0,51  
Riyal 8,6870 8,7305 % 0,56  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 25,22 25,25 % 0,66  
Platin 940,70 941,75 % 0,66  
Paladyum 1.079,43 1.084,16 % 0,66  
Brent Pet. 85,31 85,31 % 0,66  
Altın Ons 2.157,93 2.158,20 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru