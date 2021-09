***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeŞirket Merkezi DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski Şirket MerkeziGürsel Mah.İmrahor cad .Premier Kampüs Ofis Blok No : 29A iç kapı No : 50 Kağıthane/İstanbulYeni Şirket MerkeziGürsel Mah.İmrahor cad. Premier Kampüs Ofis Blok No : 29A iç kapı No : 181 Kağıthane/İstanbulDeğişiklik Tarihi23/09/2021AçıklamalarGürsel Mah.İmrahor cad.Premier Kampüs Ofis Blok No : 29A iç kapı No :50 Kağıthane/İstanbul olan Şirketimizin Merkez adresi, Gürsel Mah.İmrahor cad. Premier Kampüs Ofis Blok No : 29A iç kapı No :181 Kağıthane/İstanbul şirketimizin merkez adresi olarak değişmiştir. Adres değişikliği 23.09.2021 tarihinde tescil olmuştur.Kamuouyu Pay sahiplerine duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965060BIST